В Берлине украинцы уже могут получить паспорт и права, но не хватает украинского Интернета

Почти тысяча украинцев в день могут получить паспортный сервис в Германии – центр «Документ» открыли в Берлине. Там можно сделать новый загранпаспорт, национальную ID-карту и обменять водительские удостоверения. Паспортный сервис уже работает в городах Польши, Турции, Словакии и Чехии, однако отделение в Берлине стало самым большим за границей. Работают пока в тестовом режиме в порядке живой очереди и огромного спроса, говорится в ТСН.

С первых дней работы перед паспортным сервисом в торговом центре Берлина "Трептовер Парк" огромная очередь украинцев. Наталья, чтобы попасть сюда, ехала ночью из Ганновера. "Мы приехали ночью, поезд был в первую, ну транспорта не было, пешком прошли, ночью приехали, в шесть утра были здесь, и были номер 72", — рассказывает она.

Посол Украины в Германии перерезает ленту и просит сократить торжества, потому что люди ждут. Первыми сюда пускают людей с инвалидностью и самых маленьких граждан Украины. Спрос на паспортные услуги в украинские консульства огромен. "Мы посчитали, что если бы мы работали 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, то нам понадобилось бы 6 лет, чтобы проработать все заявления", — говорит посол Алексей Макеев.

В Берлине заработало крупнейшее отделение паспортного сервиса «Документ» за границей, где можно сделать загранпаспорт, внутреннюю ID-карту и обменять водительские удостоверения. Все работает как в отделениях в Украине. “Также можно будет обратиться и подать заявку на пересылку паспорта сделанного в Украине в начале войны, это очень актуально, если человек перед войной подался и паспорт уже в Украине, но не успел получить и уже здесь, или были случаи, когда паспорт остался на временно оккупированной территории, то произведенные в миграционной службе механизмы можно будет этот паспорт, который потерян, аннулировать вместо него получить новый”, — объясняет директор департамента организации основной деятельности Сергей Козаков.

Впоследствии здесь будет введена запись в электронном виде. Центр начал работу в тестовом режиме и столкнулся с классическими для Германии техническими неисправностями. “Мы должны открыть здесь еще час назад, но у немецких провайдеров проблемы с Интернетом, я всегда говорю, как так случается, что бомбят Украину, а Интернета нет в Берлине. Ребята молодцы сейчас поставили известный нам "Старлинк" и в аварийном режиме работают. Украинцы крутые, они смогут найти выход из любой ситуации, уже начали принимать здесь наших граждан, если нужно проведем Интернет Украины”, – смеется посол.

За день в этом берлинском центре могут принимать до тысячи украинцев, это облегчит жизнь многим согражданам.

Уже здесь полугодовая Мирьям хоть и родилась в Берлине, уже получает свой первый украинский паспорт. "Сегодня делали для ребенка загранпаспорт, первый у нас будет, первый документ гражданина Украины уже получили теперь", — говорит Айше Бектемирова.

Украинцев просят тщательно проверять и брать с собой весь список нужных документов. Изготовление нового загранпаспорта должно длиться месяц-полтора. Центр работает от 9 до 18 часов.

В Германии в скором времени планируют открыть мобильный паспортный сервис также на западе страны, предварительно в Кельне.

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