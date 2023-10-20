В ближайшее время мы будем наблюдать новые войны — Данилов

В ближайшее время мы будем наблюдать новые войны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 20 октября.

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто эта война находилась в немного охлажденном состоянии, а сейчас перешла в горячую фазу 24 февраля 2022 года", — сказал он.

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По словам Данилова, происходящее сегодня на территории Израиля и других стран – это уже последствия.

"Более того, я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время мы будем наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился. Очень многое сейчас будет зависеть, как быстро можно будет ставить точку в этом вопросе, чтобы она не расползлась по всему миру", — резюмировал секретарь СНБО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Данилов прогнозирует новые войны на БЛИЖНЕЕ ВРЕМЯ. Разбор заявления Байдена. Законопроект об УПЦ МП ".

Ранее мы сообщали, что война в Израиле пока лишь косвенно затронула Украину, но позже последствия могут быть хуже.

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