"В ближайшее время такой темп ударов с воздуха не снизится": Жданов объяснил, чего можно ожидать от РФ

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что Россия может нанести комбинированный удар по Украине с разных направлений во вторник, 9 мая. Кроме того, по его мнению, в ближайшее время подобный темп ударов с воздуха не снизится.

"Вспомните, как это было и зимой и осенью, в ноябре, декабре, да и в марте месяце тоже самое. С трех направлений они пускали ракеты. Причем удары были комбинированные – и "шахеды", и были ракеты крылатые и баллистические ракеты. То есть комплексный подход. Вполне возможно тоже самое ожидать и в ближайшее время”, — рассказал военный эксперт в комментарии ТСН.ua.

Он выразил мнение, что РФ не пропустит историческую дату, чтобы нанести по Украине массированный ракетный удар и "успокоиться" из-за отсутствия результатов на линии фронта.

"А в дальнейшем, я думаю, в ближайшее время такой темп ударов с воздуха не снизится. И где-то, по крайней мере, до конца месяца они могут, при наличии сил и средств, его содержать. Почему? Это может быть еще реакция на контрнаступление, которое планируется нами. Очень нервничают по этому поводу”, — считает Олег Жданов.

Военный аналитик Петр Черник отметил ТСН.ua, что с военной точки зрения Россия уже применила все возможные виды тактик и виды вооружений, поэтому у оккупантов нет ни одного "козыря".

"Единственный козырь, оставшийся у наших извечных врагов – это оружие массового поражения. То есть, что они применят такое, чтобы мы не могли этого понимать, я не вижу. Единственное, что может быть, некий новый тактический способ применения тех же ракет: ближе подлетят к линии разграничения, больше бомб сбросят. Но нового фундаментально ничего не будет”, — считает Петр Черник.

Военный аналитик добавил, что военно-политическое руководство России помешано на исторических датах. Впрочем, в прошлом году на 9 мая ничего экстраординарного не произошло, как и 23 февраля этого года, отметил он.

“А если будет такая атака как этой ночью, 35 "шахедов" и две ракеты Х-22 долетели, так язвительно ударили, больно. Но ничего нового”, – отметил он.

Напомним, в последние несколько недель российская армия усилила ракетный террор против Украины. Только за минувшие сутки оккупанты нанесли удар по Одесщине и выпустили 35 дронов-камикадзе по Киевщине.

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