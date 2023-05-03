В ближайшие дни или сегодня: эксперт предупредил, что РФ может атаковать Правительственный квартал

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, для чего в РФ распространяют информацию, что Украина якобы атаковала Кремль и пыталась ликвидировать российского диктатора.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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По его мнению, страна-агрессор, вероятнее всего, будет пытаться атаковать центры принятия решений именно в Украине. Эксперт напомнил, что спикеры Кремля круглогодично полномасштабной войны говорили в целом о такой возможности.

"Это прямая угроза. Они оставляют за собой право ударить по Офису президента Украины. Наверное, они будут целиться именно туда. Трудно сказать, будет ли это 10-20 "шахедов", или это 5-6 "Калибров", или 2 "Кинжала". Поэтому можно ожидать в ближайшие дни или даже сегодня удар по Киеву", – говорит Снегирев.