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В ближайшие дни или сегодня: эксперт предупредил, что РФ может атаковать Правительственный квартал

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3021
Время на прочтение
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В ближайшие дни или сегодня: эксперт предупредил, что РФ может атаковать Правительственный квартал

РФ может атаковать Правительственный квартал / Фото: УНИАН

Эксперт напомнил, что пропагандисты Кремля круглогодично полномасштабной войны строили удары по "центрам принятия решений".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, для чего в РФ распространяют информацию, что Украина якобы атаковала Кремль и пыталась ликвидировать российского диктатора.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его мнению, страна-агрессор, вероятнее всего, будет пытаться атаковать центры принятия решений именно в Украине. Эксперт напомнил, что спикеры Кремля круглогодично полномасштабной войны говорили в целом о такой возможности.

"Это прямая угроза. Они оставляют за собой право ударить по Офису президента Украины. Наверное, они будут целиться именно туда. Трудно сказать, будет ли это 10-20 "шахедов", или это 5-6 "Калибров", или 2 "Кинжала". Поэтому можно ожидать в ближайшие дни или даже сегодня удар по Киеву", – говорит Снегирев.

Напомним, что в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом в московском Кремле прогремели два мощных взрыва. Впоследствии в Сети появилось видео момента взрыва беспилотника над резиденцией Путина в Кремле.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не атаковала Москву.

В ОП предупредили, что путинский режим устроил эту провокацию, поскольку готовит "масштабный террористический акт".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что "атаку дронами" в Москве устроили российские олигархи.

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Дата публикации
Просмотры
3021
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