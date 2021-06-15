В ближайшие дни в Украину вернут вторую группу женщин и детей из лагеря беженцев в Сирии

На северо-востоке Сирии находятся лагеря для семей боевиков.

В среду, 16 июня, из сирийского плена в Украину запланирована эвакуация жен и детей, которые могут быть связаны с террористами ИДИЛ, "Исламского государства".

Об этом ТСН.ua стало известно из информированных источников.

На данный момент ни количество женщин, ни количество детей, которых должны вернуть в Украину, неизвестно.

Стоит отметить, что после разгрома "Исламского государства" семьи боевиков изолировали в спецлагерях. Фактически — тюрьмах под открытым небом. В самом большом — более 70 тысяч человек. Среди них есть и украинки, часть уже удалось вернуть на родину, другие до сих пор мечтают попасть домой. Как уже ранее сообщали в сюжетах ТСН, за лагерным забором осталось еще несколько десятков граждан Украины. Маленьких и взрослых. У большинства — украинские документы изъяли в первый же день в ИДИЛ. А у рожденных на Ближнем Востоке детей украинских документов вообще нет.

Напомним, первую группу украинок с детьми удалось вернуть в Украину в конце 2020 года. Так, в новогоднюю ночь в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил из Сирии двух украинок и семерых их детей. Это семьи террористов ИДИЛ, "Исламского государства". Их удалось освободить в результате невероятно сложной операции спецслужб, дипломатов и военных. Она продолжалась с осени 2019 года.

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко помогал разыскать украинок в сирийских фильтрационных лагерях. Невероятную историю возвращения домой, которая несколько раз могла закончиться трагедией — читайте в нашем материале.

Украинские семьи исламских боевиков вернули на Родину из сирийских лагерей

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