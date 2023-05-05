В больнице Киева с военного требовали деньги за "лучший вариант" операции: подробности скандала

В Киевской клинической больнице №5 произошел досадный инцидент — с военного, подорвавшего свое здоровье на фронте, требовали деньги на лечение. Об этом сайту ТСН.ua сообщил сам солдат и попросил разобраться, законно ли с него просят средства.

Что говорит военный?

Военнослужащий Александр Салий родом из Коростеня Житомирской области. На войне он с весны 2022 года. По словам Александра, у медиков столичной больницы есть на руках все его документы и они хорошо знают, что он военный.

"Я был на войне, где и "заработал" грыжу. Служил недалеко от Бахмута. Приходилось носить тяжелые ящики с боеприпасами, вот и надорвался. Мне 50 лет, я – солдат-штурмовик. В Киев меня направили из медицинской части Днепра. А именно, в больницу №5, чтобы сделать операцию – вырезать грыжу. На фронте ее очень легко "заработать" – когда на тебе боекомплект и бронежилет – это уже 40 килограмм, а еще плюс тяжелые ящики с минами. Вот вам и грыжа", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Салий.

Он добавляет, во вторник ему сообщили, что в среду будет сделана операция, за которую нужно заплатить 4 тысячи гривен.

"Такое мне сообщила Анастасия, помощница врача. Так и сказала: завтра операция, подготовьте 4 тысячи гривен. Но поскольку деньги я должен был отдать не в кассу, то у меня закрались сомнения — действительно ли это правомерно. Я не совсем понимаю, почему должен платить, потому что раньше рассказывали, что военным все делается бесплатно. Если это законно, то без вопросов — я заплачу, буду искать средства", — добавляет Александр.

Предлагали "лучший вариант"

Сайт ТСН.ua обратился за разъяснениями к Анастасии, которая сообщила военному об оплате. Медик заверила нас, что военнослужащий ее неправильно понял. Средств за операцию у военного никто не просил. Пациенту было сказано, что нужно оплатить средства только за специальную сетку. Ее нужно поставить во время операции, потому что грыжа большая, если делать без сетки, она может снова его побеспокоить через пару месяцев.

"Чтобы не было недоразумений я подчеркнула военному, что операция бесплатная. Думаю, что неправильно решать за пациента и просто делать то, что бюджетное, но менее эффективное. Я же не знаю, какие у кого возможности и в карман не заглядываю. Вместо этого лучше проговаривать те варианты, которые могут быть – пусть платными, но лучше. Это же здоровье: кому-то легче заплатить и знать, что выполнен лучший вариант, кому-то главное - бесплатно, без учета эффективности. Но бессилие берет от того, что сказали же: операция бесплатная, и есть вариант с сеткой за сумму четыре тысячи. И теперь слышу "попросили четыре тысячи за операцию", — пояснила нам Анастасия.

Она уверяет, что очень переживает за самочувствие военного и сделает все, чтобы он не нервничал перед операцией.

В среду нам снова позвонил по телефону Александр и сообщил, что операцию перенесли на четверг, а за сетку ему уже не нужно ничего платить – ее должны поставить бесплатно.

Больница: сделают все бесплатно

Медики заверили журналиста ТСН.ua, что между пациентом и персоналом произошло недоразумение. Мол, с военного никто не собирался брать деньги.

"У военного — паховая грыжа. Он готовился нами к плановому оперативному лечению. Заведующий отделением и весь персонал были предупреждены, что военные обеспечиваются у нас бесплатно на все 100%. Они получают у нас улучшенное питание, полностью обеспечены всеми медикаментами. В случае с военным, речь идет о сетке, которая вставляется во время операции, как компонент лечения. На базе нашего отделения есть кафедра и работают аспиранты. В данном случае аспирантка, которая даже не является работником больницы, сказала, что пациенту для лечения нужно приобрести эту сетку за 4 тысячи гривен. Почему это было сделано — я не знаю. После этого объяснения будут писать заведующий отделением, заведующий кафедрой и аспирант", — рассказал сайту ТСН.ua Виталий Казека, главный врач Киевской городской клинической больницы №5.

Он добавляет, когда стало известно об этом факте, в среду был подписан рапорт и сетку уже приобрели.

"Сетка уже в отделении. Военнослужащий будет планово прооперирован в четверг, сетку ему поставят бесплатно. Почему возникла такая ситуация – будем разбираться и с врачами, и с кафедрой. А именно – почему этот человек вмешался в лечебный процесс и почему пациенту предложили приобрести сетку. Разберемся. Военные, проходящие у нас лечение получают и будут получать все бесплатно", — заверил нас руководитель лечебного учреждения.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о пришедшем на прием к врачу дедушке, но предварительно не записался. Людей возмутило то, что дедушку якобы не принял врач, даже после того, как пенсионер стал на колени и умолял его осмотреть.

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