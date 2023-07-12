В больнице, которую закрыли за ненадобностью три года назад, теперь не хватает мест, чтобы вместить всех желающих

Больница, которую уберегли от закрытия ее же работники, получила второй шанс и сейчас преуспевает.

На Буковине в небольшом городке Вашковцы ставят на ноги бойцов после ампутаций и происходит это в медицинском учреждении, которое три года назад сочли бесперспективным и закрыли. Однако силами общины больница с нуля возобновила работу и теперь туда выстраиваются очереди, говорится в ТСН.

Через полгода после ранения 23-летний Сергей уже может свободно ходить на протезе. Военный из Нежина с 2019 года служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде. Когда началась великая война, освобождал Харьковщину, потом воевал под Кременной, где и взорвался на мине. “Мне ампутировали ногу, сказали, что ее нереально спасти, потому что это минно-взрывная травма. Это был самый большой ужас», — говорит боец.

Он перенес несколько операций, передвигался на костылях, привыкал к протезу с подвижной стопой. 2 месяца упорного ежедневного труда в больнице реабилитации дали результаты. “Здесь мной очень занялись, просто идеально, я очень доволен. Меня поставили на ноги, привезли протез. Я уже чувствую себя полным человеком”, — убеждает Сергей.

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В Вашкивецкой больнице реабилитации сейчас три десятка военных. Отделение – переполненное, а еще 3 года назад, в рамках медреформы, заведение сочли ненужным и закрыли. Общество и медики не смирились: самостоятельно начали собирать деньги и делать ремонт, чтобы восстановить больницу. “Подключился народ, люди нашей общины нам поверили, и мы общими усилиями сделали то, что вы видите. И врачи, и медсестры, и санитарки все делали ремонт”, — рассказывает руководитель Вашковской врачи реабилитации и паллиативной помощи Олег Мамалыга.

Так произвели современный ремонт в трех отделениях. С тренажерами и оборудованием помогли благотворители. Медучреждение получило «вторую жизнь», перепрофилировавшись под паллиативную помощь и реабилитацию. Уже четыре месяца здесь не бывает свободных кроватей, ведь врачи готовят к протезированию потерявших конечности бойцов.

Реабилитация и на тренажерах, и с психологами, и в воде - раненым военным делают бальнеологические ванны, массажи. В реабилитации нуждается очень много раненых защитников, поэтому медики Вашковцев ищут меценатов, чтобы сделать достройку и расшириться, чтобы одновременно принимать здесь до 150 бойцов.

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