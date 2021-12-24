В больнице Винницкой области скончался мужчина, который выпрыгнул из окна 6 этажа, спасаясь от пожара

В больнице Винницкой области скончался мужчина, который выпрыгнул из окна 6 этажа, спасаясь от пожара

Врачи также борются за жизнь еще одной пострадавшей.

Еще одна жертва пожара в Винницкой области — в больнице скончался 43-летний работник отеля, спасаясь из огня, прыгнул из окна.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Загородный гостиничный комплекс загорелся ночью накануне. В то время внутри было более полусотни детей, приехавших на спортивные соревнования, и трое работников. Последние, чтобы не сгореть заживо, выпрыгивали из окон шестого этажа. От полученных травм на месте погибла 21-летняя девушка, работавшая кухаркой в отеле. Еще двоих – доставили к медикам в тяжелом состоянии. Мужчина, получивший травмы и ожоги, скончался сегодня ночью. Врачи борются за жизнь потерпевшей женщины. Дети, которые были в отеле, не пострадали – их вовремя вывел во двор тренер.

По предварительным выводам следствия причиной пожара стало сокращение электросети на шестом этаже. Виновной в трагедии следователи считают арендаторку гостиницы. Якобы 46-летняя женщина пустила жильцов в корпус, который не был сдан в эксплуатацию. Ей уже избрали меру пресечения — два месяца ареста.

Пожар в Винницкой области: в больнице скончался 43-летний работник отеля

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