В больницу не госпитализировали: в Тернопольской области из-за коронавируса умер 3-месячный младенец

В больницу не госпитализировали: в Тернопольской области из-за коронавируса умер 3-месячный младенец

Медики устанавливают обстоятельства смерти 3-месячного младенца.

В Тернопольской области 20 октября от коронавируса умер 3-месячный младенец.

Об этом сообщили в ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ Украины".

По данным медиков, младенец был родом из Кременецкого района Тернопольской области. Главная санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук сообщила в комментарии ТСН.ua, что ребенок не находился на лечении в медицинском учреждении.

"Ребенок умер дома. Его в больницу не госпитализировали. Мы об этом случае узнали вчера. Сейчас идет расследование и только после него будут известны какие-то подробности", — сказала нам Оксана Чайчук.

Эпидемиолог областного центра контроля болезней Владимир Паничев в комментарии "Общественном" объяснил, что это — первая смерть младенца от коронавируса в Тернопольской области.

"Диагноз коронавирус подтвержден посмертно. При жизни диагноз не был установлен. При вскрытии трупа ребенка судмедэксперт заподозрил, что это коронавирус. Были отобраны материалы и лабораторно подтвердили COVID-19", — подчеркнул медик.

Напомним, в Тернопольской области ввели жесткий карантин.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости мира: в ВОЗ озвучили предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса

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