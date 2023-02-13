В больницы Днепра доставляют все больше бойцов с передовой с другими видами ранения, что свидетельствует о смене боев

Заполненные отделения и круглосуточные операции – в Днепре спасают раненых защитников. Большинство бойцов сейчас сюда доставляют из Бахмутского и Угледарского направлений, говорится в ТСН.

21-летний Богдан чудом выжил, когда в течение часа у головы сначала разорвалась мина, а затем выстрелил вражеский танк. “Нас начали штурмовать. Я выбегаю из блиндажа, голову приподнимаю и четыре метра от меня прилетает мина. На уровне головы. Потом дальше, а там уже меня танчик накрыл, И так уж получилось, что ударная волна зашла в нору”, — рассказывает он.

Его с побратимами, защищавшими Бахмутское направление, отправили держать Угледар. Богдан пытается шутить: отдохнуть не получилось. Говорит, поля усеяны телами оккупантов. “Сейчас, как в начале Бахмута. Копия. Тактика одна и та же. "Мясом" в больших количествах, что людьми, что техникой — тупо идти напролом и щупать каждую посадку. У нас ближайшая дистанция до танка была в два метра”, — добавляет Богдан.

Как выжил на Бахмутском направлении, рассказывает Ярослав из Прикарпатья с позывным "Гуцул". “Они знали нашу позицию, “птица” была. Ты ее не увидишь, слышен звук. А через пять-десять минут, точным, прицельным выстрелом. Хотел связаться с родными. Думал, что все. Я ждал. Страшно не было. Тогда ты молишься. Связи нет”, – говорит раненый боец.

Врачи, круглосуточно оперирующие и спасающие защитников, заметили, что в последнее время характер ранений изменился. “Большой процент ранений появился пулевых, что свидетельствует о характере боевых действий в зоне столкновения. "Боевые действия уже перешли из разряда артиллерийских дуэлей к непосредственному контакту”, — говорит врач.

В доказательство слов медики после боя выздоравливает защитник с позывным "Борода", у которого пуля зацепила голову и прошла сквозь руку. “Достояли мы, дотерпеть обстрел до пяти часов. В пять они заскочили к нам. Тактика у них хорошая, потому что они знали, что если эту позицию возьмут, то полсела – это их будет. А мы – ком в горле у них были на этой позиции”, — рассказывает боец.

"Борода" скучает по погибшим собратьям, но не сомневается, что Украина обязательно победит.

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