В большинстве дел о подделке "ковид"-документов фигурируют медики — полиция

В большинстве дел о подделке "ковид"-документов фигурируют медики — полиция

Уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто их производит и продает, но и для тех, кто покупает и пользуется.

С начала ноября в Украине открыли 118 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в большинстве случаев фигурируют медики.

Об этом 9 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Так, в Ивано-Франковске на подделке документов о вакцинации поймали главврача одного из госпиталей.

Новости Украины: как минимум 118 уголовных производств возбуждено за подделку сертификатов и тестов

Полицейские напоминают – уголовная ответственность – до двух лет тюрьмы – за фальшивые "ковид"-документы предусмотрена не только для тех, кто их производит и продает, но и для тех, кто покупает и пользуется.

"Только за прошлую неделю уже объявлено 20 подозрений и 20 направленных в суд дел", — отметил Клименко.

Напомним:

В Днепре задержан семейный врач одной из местных больниц. Мужчина торговал поддельными ковид-сертификатами. Сейчас с ним работают правоохранители.

одной из местных больниц. Мужчина торговал поддельными ковид-сертификатами. Сейчас с ним работают правоохранители. Масштабную схему продажи "ковидных" сертификатов разоблачила СБУ на Прикарпатье. "Услуга" желающим получить справку о вакцинации стоила 2500 гривен.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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