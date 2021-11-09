В большинстве дел о подделке "ковид"-документов фигурируют медики — полиция

Уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто их производит и продает, но и для тех, кто покупает и пользуется.
С начала ноября в Украине открыли 118 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в большинстве случаев фигурируют медики.
Об этом 9 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.
Так, в Ивано-Франковске на подделке документов о вакцинации поймали главврача одного из госпиталей.
Полицейские напоминают – уголовная ответственность – до двух лет тюрьмы – за фальшивые "ковид"-документы предусмотрена не только для тех, кто их производит и продает, но и для тех, кто покупает и пользуется.
"Только за прошлую неделю уже объявлено 20 подозрений и 20 направленных в суд дел", — отметил Клименко.
Напомним:
- В Днепре задержан семейный врач одной из местных больниц. Мужчина торговал поддельными ковид-сертификатами. Сейчас с ним работают правоохранители.
- Масштабную схему продажи "ковидных" сертификатов разоблачила СБУ на Прикарпатье. "Услуга" желающим получить справку о вакцинации стоила 2500 гривен.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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