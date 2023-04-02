В Бородянке к годовщине освобождения города создали скульптуру из знаменитого фото: девочка растерялась от славы

На этой неделе в разных городах Киевщины отмечают годовщину освобождения, чествуют украинских бойцов, оказавших непреодолимое сопротивление, и всех невинных жертв оккупационного войска. Несколько дней назад годовщину деоккупации отмечал Ирпень, затем Буча и вот сегодня – освобождение от россиян празднует Бородянка, в которой после нашествия рашистов остались огромные разрушения и немало зафиксированных преступлений против гражданских, говорится в ТСН.

На улице Центральной, которую больше всего изуродовали российские оккупанты, сегодня открыли памятник — скульптура под названием "Девочка под солнцем". Ее прототипом стало фото, на котором местная девочка катается на качелях на фоне разрушенной многоэтажки. Сейчас этот дом снесли, потому что он восстановлению не подлежал, а качели стоят. А у нее теперь еще и скульптура, олицетворяющая победу жизни над разрушением. “Здесь есть дети, здесь жизнь не остановилась. После того, как я познакомилась с этой прекрасной девушкой, я поняла, что вы действительно полны решимости и это дает надежду не только на будущее, но и на победу”, — говорит посол США в Украине Бридит Бринк.

Девочка, которая на фото, говорит, что видела, как ее фотографировали и думала, что максимум фото появится в фейбуке, а такой славы не ждала.

Ровно год назад, 2 апреля 2022 Министерство обороны Украины официально сообщило, что столичный регион освобожден от захватчиков. Россияне ворвались на территорию области в первые сутки полномасштабного вторжения, пытались прорваться в столицу, но после почти полутора месяцев ожесточенных боев их прогнали.

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