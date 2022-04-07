В Боромлянской громаде продолжают находить замученных людей: какая ситуация в Сумах и области 7 апреля

В Боромлянской громаде продолжают находить замученных людей: какая ситуация в Сумах и области 7 апреля

Продолжается разминирование территорий, находившихся под оккупацией.

Ночь в Сумах и области прошла спокойно, несмотря на несколько воздушных тревог. Освобожденные громады продолжают приходить в себя от нашествия оккупантов, там продолжают находить замученных мирных людей.

ТСН.ua собрал последнюю информацию о ситуации в Сумах и области за минувшие сутки, 6 апреля.

Ситуация в городе Сумы

Ночь на 7 апреля в городе прошла спокойно. В Сумах продолжают возобновлять работу АЗС, магазины, больницы и коммунальный транспорт.

В областном центре продлили время движения транспорта. Троллейбусы и автобусы будут перевозить пассажиров с 7:00 до 18:00. Всего работает 8 троллейбусных и 4 автобусных маршрута.

"Укрзализныця" с четверга, 7 апреля, возобновляет движение пригородных поездов из Харькова в Сумы. Поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 8:00 и прибывать в Сумы в 13:27. Отправление из Сум поезда №6268 будет происходить в 14:00, прибытие в Харьков – в 19:09.

В вузах Сум возобновляется образовательный процесс, студенты возвращаются после перерыва к дистанционному обучению.

Ситуация в области

Глава ОВЦА Дмитрий Живицкий сообщил, что в области продолжаются восстановительные работы после нашествия оккупантов, работают и дистанционно обучают детей в 349 школах (из 375).

"Три больницы в Сумах получили комплекты Старлинков для обеспечения связью. Также больницы области продолжают получать необходимое медицинское оснащение и лекарства. Оказываем помощь предприятиям, пострадавшим в результате обстрелов и бомбежек российских войск. Экономика области должна работать, для этого делаем все возможное в военное время", — отметил глава области.

Относительно ситуации в районах:

Конотопский район

В Конотопе спишут долги населения за март. Это касается водоснабжения и содержания придомовых территорий, вопрос оплаты за отопление – рассматривают. Кто уже заплатил – тому сделают перерасчет, об этом сегодня заявил Артем Семенихин, глава громады Конотопа. В районе также работают над восстановлением автобусного сообщения между громадами.

В селе Слобода, на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась. Снаряд обезвредили, угрозы для населения он не представляет.

Ахтырский район

Самые пострадавшие громады находятся именно в этом районе, поэтому работы здесь много. В самой Ахтырке восстанавливают сети. Без водоснабжения остается 25 жилых домов. Продолжаются работы по городу: разбирают завалы и мусор после бомбардировок.

В Тростянце запустили несколько водозаборов. А еще возобновляется работа городской больницы, которую россияне обстреляли из танков. На "шоколадной фабрике" продолжаются работы по расчистке территории: здесь немало заминированного, россияне здесь устроили себе одно из мест пребывания. Энергетики работают постоянно, чтобы электроэнергия была у всей громады.

В Боромле появилась электроэнергия по всей территории кроме одного дома на 5 квартир. На территории громады продолжают находить замученных врагами людей. У одного из мужчин было завязано лицо и связанные руки, на правой ноге – рваные раны. Личность погибшего до сих пор еще не установлена. Этими случаями занимается прокуратура.

Сумский район

В районе продолжают восстанавливать автобусное сообщение между громадами, в Сумах — продлили время движения транспорта. В вузах Сум возобновляется образовательный процесс, студенты возвращаются после перерыва к дистанционному обучению.

Роменский район

В районе Липовой Долины украинские военные сбили ракету, направлявшуюся в направлении Полтавы. Остатки ракеты упали на эту территорию. Также идет активная работа над полным возобновлением автобусных маршрутов, сообщил глава Роменской РВА Денис Ващенко. На территории района специалисты обнаружили и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 из авиабомбы РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 43-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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