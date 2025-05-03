В бой идет все: армия России взбесилась на фронте, Жданов раскрыл коварный план Путина

Владимир Путин / © ТСН.ua

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Российская армия во время войны в Украине усилила атаки на фронте. За сутки 1 мая произошло 199 боевых столкновений. Больше всего россияне, по данным Генерального штаба ВСУ, атаковали на четырех направлениях: Покровском, Курском, Лиманском и Новопавловском.

Какая ситуация там и чего ждать на фронте в ближайшие месяцы — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Какая ситуация на фронте

По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас в трех направлениях: Лиманском, Торецком и Покровском.

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«У нас таких три направления. Я говорю, три с половиной оперативных направления, где самая трудная ситуация. Это Лиманский, это Торецкий, Покровский, и они меняются — Новопавловский и Краматорский», — говорит Олег Жданов.

Покровское — направление главного удара, где враг хочет выйти на пересечение трех границ — Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей для дальнейшего развития.

«Российское командование, скорее всего, считает, что это кратчайший путь для обхода наших войск на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Удар с северо-востока в направлении Запорожья и отрезка двух наших оперативных направлений от основных сил. Поэтому Покровский — они рвутся изо всех сил и там самая высокая боевая активность российских войск», — объясняет Олег Жданов.

На Лиманском и Торецком направлениях, по его словам, российская армия пытается сформировать плацдармы для дальнейшего охвата Славянско-Краматорской жилищной агломерации.

«Потому что это последняя большая жилищная агломерация, которая осталась под нашим контролем. Относительно Лиманского направления, там у нас ситуация хоть и очень тяжелая, но она больше контролируемая со стороны наших войск. Нам удается больше сдерживать противника. А вот Торецкое направление на стыке с Покровским они сейчас вдоль трассы хотят выдвинуться на развилку дорог, которая идет на Константиновку. И главная задача — это продвинуться в сторону Константиновки, потому что тогда Часов Яр в полуокружении оказывается. Ну и Константиновка-Дружковка — это южные ворота Краматорска. Поэтому они там так давят», — говорит Олег Жданов.

Где армии РФ удается продвигаться

Стык оперативных направлений и разное управление войсками там всегда считается самым слабым местом, объясняет эксперт. В результате чего российской армии удается продвигаться.

«Что мы и наблюдаем с вами. Потому что враг то справа, то слева от трассы понемногу продвигается. Я имею в виду в районе Сухой Балки. Ну и вот сегодня мы имеем за прошедшие сутки захват российскими войсками Тарасовки. Это уже Покровское направление, другая сторона этой трассы. Вот здесь этот участок, южный фланг Торецкого направления и северный фланг Покровского направления — их стык — это фактически единственный участок, где российским войскам еще удается продвигаться. Остальные фронты можно сказать, что мы не то, что стабилизировали, по крайней мере, остановили продвижение российских войск», — говорит Олег Жданов.

Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы

Олег Жданов говорит, что в ближайшее время российская армия будет готовиться к летней кампании 2025 года. В то же время сегодня враг пытается держать высокий уровень боевой активности — более 190 боевых столкновений в сутки.

«Вы ведь не забывайте, что здесь остаются считанные дни до 9 мая. До этого „победобесия“. Путину надо что-то говорить с трибуны. Поэтому для них было бы хорошо или прорваться на границу Днепропетровщины, там воткнуть в землю флагшток с российским триколором и сказать, что „вот мы здесь“. Неважно, что мы потом там ликвидируем. Или захватить какой-то плацдарм, который можно было бы продать как успех на параде 9 мая. Хотя он под большим вопросом, потому что сегодня уже даже Китай обратился к нам с просьбой не бить, потому что Си Цзиньпин хочет ехать в Москву. Чтобы мы гарантировали, что не будем бить по красной площади», — говорит Олег Жданов.

По его словам, летом будет подходить к завершению скрытая мобилизация в России, которая сейчас идет под видом очередного призыва.

«Почему скрытая мобилизация? Потому что у них Госдума разрешила подписывать контракт сразу после принятия присяги. Так что фактически это скрытая мобилизация. Я думаю, что где-нибудь на июнь-июль они готовят наступательную операцию и, скорее всего, она будет именно из этих плацдармов. От Лимана, с Лиманского и из Краматорского или Покровского направления. Именно с целью охвата и последующего захвата Славянско-Краматорской агломерации», — считает Олег Жданов.

Интенсивность боев увеличится

В то же время, по его мнению, интенсивность боев во время летней кампании будет еще большей. Сегодня ведь мы не видим на фронте новейших образцов российской техники, которую они продолжают производить.

«Есть отремонтированная, восстановленная техника. И техники достаточно мало, они редко ее используют. Иногда бывают такие эпизоды, когда они могут как-то массированно применить технику — 20, 30, и иногда даже 40 образцов. А вот новейшей техники нет. Они же производят до 90 танков Т-90 в год. Но их нет на поле боя. Я так понимаю, что они готовят какую-то группировку на летнюю кампанию. И там, скорее всего, они будут пытаться прорвать нашу оборону. А для того, чтобы ее прорвать, нужно будет что-то более серьезное, чем то, что есть на сегодняшний день на фронте», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали, что Россия может начать новое наступление на Украину летом 2025 года. Многие аналитики отмечают, что президент РФ Владимир Путин не откажется от своей цели — захватить как можно больше украинских земель и будет продолжать воевать.