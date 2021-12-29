В Бразилии большое наводнение может затопить 116 городов, ведь 5 дамб на грани разрушения

Больше всего страдает штат Баия.

В Бразилии, страдающей наводнениями, объявили чрезвычайное положение, ведь в зоне бедствия 116 городов. Больше всего страдает штат Баия – там говорят, что это самая большая катастрофа за всю историю региона.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Бразильский городок Итамбе затопило на Рождество, и сейчас вода уже ушла. Она оставила после себя только горе – местные потеряли все. 81-летняя Витория Роча плачет посреди развалин. У нее больше нет дома, только куча мокрых пожитков. «Сосед, чей дом снесло водой, прибежал поздно вечером. Я сперва не поверила, но выглянула в окно и увидела, что скоро будет и моя очередь. В три ночи приехал крестник и забрал меня. И вот теперь у меня нет ничего, и даже жить здесь страшно», — говорит женщина.

А вот 37-летняя Юлиана Рейс приехала в Итамбу к родителям на Рождество после нескольких месяцев разлуки из-за карантинных ограничений. Вместо тихого семейного праздника они вплавь спасались из затопленного дома. «Мы хотели, чтобы это было Рождество нашей мечты. А вот как обернулось. Молюсь, чтобы все остались живы», — говорит женщина.

В штате Баия дожди уже месяц. Большая вода разрушила две дамбы, и вот сейчас может прорвать еще пять. Полностью затоплены десятки городов, погибших более двадцати человек, а эвакуированы уже 50 тысяч, и это еще не конец — спасатели добрались не везде. Ожидая помощи, люди поднимаются с этажа на этаж — все выше и выше. Еду и воду им сбрасывают с вертолетов.

Такого мощного сезонного ливня в Бразилии не было уже три десятка лет. Привел их природный феномен "Ла Нинья", который снизил температуру Тихого океана и повлиял на погоду. Ущерб пока затруднительно оценить: выглядит так, будто Баия пострадала от бомбардировки, говорит губернатор штата.

В Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического наводнения | Новости мира

«Правительство выделило нам 14 миллионов долларов. Однако этого мало – не хватит даже на ремонт дорог. Не говоря уже о пяти тысячах домов, которые нужно будет построить с нуля. Я прошу у правительства адекватной помощи», – заявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже выразил соболезнования Бразилии от имени украинского народа.

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