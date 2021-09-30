В Бразилии показали, как выглядел найденный новый вид динозавров

Останки динозавра нашли давно, но только сейчас выяснили, что это первый известный представитель своего рода

Новый вид динозавров нашли в Бразилии. Ему может быть около 70 млн лет.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Ученым уже удалось выяснить, что они были хищниками. Эти создания длиной в 5 метров, передвигались на двух задних лапах, имели короткие передние и очень прочный хвост.

Впервые остатки этих динозавров нашли еще 2 десятилетия назад, но только сейчас исследователи из уверенностью говорят, что это новый ранее неизвестный вид.

Напомним, что недавно в Узбекистане обнаружили остатки нового динозавра, который мог быть главным хищником экосистемы в Азии и превосходил даже тираннозавра.

А в Австралии палеонтологи обнаружили на территории Квинсленда окаменевший череп птерозавра, который оказался самой большой летающей рептилией, когда либо найденной на этом континенте.

Новости мира: в Бразилии нашли новый вид динозавров - ему может быть около 70 млн лет

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