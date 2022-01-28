В Британии 100-летний ветеран проезжает около ста миль на велосипеде в неделю

В Британии 100-летний ветеран проезжает около ста миль на велосипеде в неделю

Несмотря на возраст бросать любимое занятие, он не планирует, и имеет совет для новичков.

В Британии 100-летний ветеран Норман Грегори не позволяет возрасту помешать любимому занятию — езде на велосипеде.

Об этом говорится 28 января в эфире ТСН.Ранок.

Мужчина живет в живописном поселке в графстве Саффолк на востоке страны. Для путешествий выбирает сельские дороги, не забывает позаботиться о безопасности, а потому одевает светло-отражающий жилет. За неделю Грегори проезжает около ста миль — это более полутора сотен километров. Удержать его от поездок, говорит пенсионер, может разве плохая погода. Поэтому Норман стал местной знаменитостью в своем селе. Несмотря на возраст бросать любимое занятие, он не планирует, и имеет совет для новичков.

Британский 100-летний ветеран проезжает около ста миль на велосипеде в неделю | Новости мира

Грегори рассказал East Anglian Daily Times, что начал кататься на велосипеде, когда ему было всего восемь лет.

"Гимназия и мой дом были ровно в 10 милях друг от друга, поэтому я ездил на велосипеде 20 миль в день, пять дней в неделю. С самого детства я ездил на велосипеде 100 миль в неделю", — отмечает дедушка.

Ненадолго прервать свое любимое занятие его заставила Вторая мировая. В 1944 году Грегори был сбит бомбардировщиком Lancaster во время рейда над Дортмундом в нацистской Германии.

На вопрос, что заставляет его ездить на велосипеде до сих пор, остроумный мужчина ответил: "Безумие".

Напомним, что в Мексике бесплатно выдают напрокат велосипеды.

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