В Броварах первоклассник после перевода в другую школу избил 12 учеников: подробности

В Броварах первоклассник после перевода в другую школу избил 12 учеников: подробности

Родители требуют исключить ребенка из класса, чтобы не подвергать их детей опасности.

В Броварах, что под Киевом, первоклассник после перевода в другую школу избил 12 учеников.

В школу срочно прибыли родители школьников, мать мальчика, избившего одноклассников, полиция. Родители требовали исключить ребенка из класса, чтобы не подвергать других детей опасности.

Об этом сообщает местное издание Brovarymedia.

"Во вторник, 22 февраля, утром родители снова пришли в школу с полицией. По меньшей мере двое родителей написали заявление в полицию о причинении травм их детям. Маме обвиняемого в избиении мальчика в очередной раз посоветовали обратиться к психологу. Впрочем, родители настроены решительно и говорят, что детей с мальчиком в классе не оставят", — сказано в сообщении.

Администрация школы настоятельно рекомендовала маме мальчика индивидуальные занятия с психологом, а также просили перейти на индивидуальное обучение на дому.

Рекомендации родителям, что делать, если ребенок в школе проявляет агрессию

Психолог Юлия Денисенко в эксклюзивном комментарии ТСН.ua дала практические советы родителям, что нужно делать, если ребенок в школе проявляет агрессию.

Первое – это позаботиться о здоровье , а для этого обследовать ребенка у невропатолога. Специалист должен исключить нарушение нервной системы или подтвердить их и назначить медикаментозное лечение. Чтобы нервную систему уравновесить, убрать тревогу. Ребенок начнет крепче спать, спокойнее чувствовать себя. В случае необходимости невропатолог сделает энцефалограмму, проверит полностью нервную систему, объяснит происходящее маме.

, а для этого обследовать ребенка у невропатолога. Специалист должен исключить нарушение нервной системы или подтвердить их и назначить медикаментозное лечение. Чтобы нервную систему уравновесить, убрать тревогу. Ребенок начнет крепче спать, спокойнее чувствовать себя. В случае необходимости невропатолог сделает энцефалограмму, проверит полностью нервную систему, объяснит происходящее маме. Второе – тестирование у психолога . Он может провести тестовый анализ. Поскольку есть разные детки: кинестеты, аудиалы, визуалы. Классическая школьная система не имеет возможности подобрать индивидуальную систему под тип ребенка. И если ребенок, например, не аудиал, он не способен воспринимать ни слова, ни информацию, ни новый материал. И как следствие – будет срывать уроки, плохо себя вести и так далее.

. Он может провести тестовый анализ. Поскольку есть разные детки: кинестеты, аудиалы, визуалы. Классическая школьная система не имеет возможности подобрать индивидуальную систему под тип ребенка. И если ребенок, например, не аудиал, он не способен воспринимать ни слова, ни информацию, ни новый материал. И как следствие – будет срывать уроки, плохо себя вести и так далее. Третье – выбор школы, где позволят ребенку нормально функционировать и состояться как личность в обществе. Условия должны быть для него комфортными.

Напомним, в одной из школ Броваров разгорелся конфликт. Мать первоклассника обвинила учительницу в травле ее сына, родители же других детей – не только поддержали педагога, но даже подготовили целое коллективное обращение якобы об агрессивном поведении мальчика. В результате мать 18 февраля забрала документы сына из школы.

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