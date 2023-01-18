В Броварах упал вертолет возле детского сада: все что известно о трагедии (видео)

В Броварах раздался взрыв, воздушная тревога не была объявлена.

Утром 18 января в Броварах на Киевщине раздался взрыв — упал вертолет возле детского сада. По предварительной информации, на месте происшествия погибли 5 человек.

Об этом ТСН.ua сообщила спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

"На месте работает полиция. Спасатели ликвидируют последствия пожара. По нашим данным есть пострадавшие. Предварительно есть информация, что там возможно произошло падение вертолета. Выясняем все обстоятельства. Есть пострадавшие и погибшие", — сказала она.

Информацию о падении летательного аппарата подтвердили в Офисе президента.

Фото: Magnolia TV

"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Фото из открытых источников

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