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В Броварах возле детского сада упал вертолет: в полиции сообщили о погибших

В Броварах возле детского сада упал вертолет: в полиции сообщили о погибших

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1850
Время на прочтение
1 мин
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В Броварах возле детского сада упал вертолет: в полиции сообщили о погибших

Фото: Magnolia TV

В Броварах под Киевом упал летательный аппарат, в результате чего загорелся детский сад. В местной полиции сообщают о пострадавших и погибших.

В Броварах упал летательный аппарат и загорелся детский сад. Местные сообщают, что здание сильно пылает. На месте уже работают экстренные службы области.

Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Киевской области.

"На месте работает полиция. Спасатели ликвидируют последствия пожара. По нашим данным есть пострадавшие. Предварительно есть информация, что там возможно произошло падение вертолета. Сейчас выясняем все обстоятельства. Есть пострадавшие и погибшие. Более подробная информация будет позже", — рассказала пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Впоследствии в полиции добавили, что в результате падения летательного аппарата погибли 5 человек. Среди детей пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине раздался взрыв — упал вертолет вблизи детского сада. Все, что известно об инциденте, читайте в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
1850
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