В Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства": какие вопросы будут обсуждаться и чего ждать Украине

Встреча Зеленского с лидерами "нормандской четвёрки" без Путина запланирована перед саммитом.

В Брюсселе сегодня стартует саммит "Восточного партнерства" – это внешнеполитическая инициатива Евросоюза, в рамках которой блок налаживает более тесные связи с восточными соседями. Это шесть стран, среди которых – Украина.

На что будет претендовать Киев в политической столице ЕС вживую из Брюсселя в эфире ТСН.Ранок 15 декабря рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Так, для Украины главный вопрос этого саммита — безопасности. Ведь у ее границ стоят российские войска, и украинская делегация постарается заручиться поддержкой Евросоюза. Ее возглавляет Владимир Зеленский, и скоро он будет уже в Брюсселе.

Перед тем как начнется саммит, украинский президент встретится со своим французским коллегой и познакомится с новым немецким канцлером. Втроем будут рассуждать, как посадить за стол переговоров четвертую участницу "нормандского формата" — Россию, которая в течение двух лет его блокирует. Потому что, мол, не видит смысла в заседаниях.

На фоне роста напряжения на украинских рубежах о безопасности Зеленский будет здесь говорить и в штаб-квартире НАТО, и на полях саммита "Восточного партнерства". А во время саммита Украина заявит о своих европейских амбициях, которые с ней разделяют Грузия и Молдова. Эти три страны более близки к ЕС – имеют действующие Соглашения об Ассоциации, а их граждане пользуются безвизом. В отличие от Азербайджана и Армении, которые не спешат шагать на запад. И в отличие от Беларуси — Александр Лукашенко, обиженный на санкции ЕС, вообще приостановил ее участие в "Восточном партнерстве".

Отличники формата — Украина, Грузия и Молдова — хотят особого подхода со стороны Евросоюза, который будет отвечать их амбициям. И ЕС готов выделить прогрессивную троицу среди других восточных партнеров в итоговой декларации саммита, свидетельствуют источники "Радио Свобода". В то же время сенсации в решении – не будет. К признанию европейской перспективы Украины, к которой она стремится, в Брюсселе еще не готовы.