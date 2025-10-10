В Буче ищут очевидцев расстрелов мужчин

¦Бучие разыскивают очевидцев зверств россиян / © ТСН

Реклама

Масштаб преступлений россиян на территории Бучи Киевской области во время оккупации этого города в 2022 году оказался настолько велик, что работники уголовного розыска Нацполиции до сих пор продолжают выяснять обстоятельства отдельных эпизодов.

Как сообщили в комментарии для ТСН.ua в департаменте уголовного розыска Нацполиции, правоохранители продолжают устанавливать потерпевших, свидетелей и очевидцев тех трагических событий.

«Если Вы владеете любой достоверной информацией о событиях, происходивших во время оккупации города войсками РФ, на территории детского лагеря «Променистый» (ул.Вокзальная, 123), а также касательно лиц, которых содержали в доме по адресу улица Лесная, 1-Б, просим связаться со следователем +38(068)046-16-55. Ваши свидетельства очень важны для установления справедливости», — сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Реклама

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский, во время оккупации в 2022 году российские военные на территории лагеря обустроили один из своих штабов.

«Соответственно, всех задержанных гражданских граждан они приводили туда. После деоккупации мы обнаружили, что в одном из подвалов была обустроена пыточная. Были обнаружены пять замученных расстрелянных гражданских мужчин. Фактически казненных. Руки у них были связаны, выстрелы были произведены в затылки», — говорит Тарас Шаправский.

По словам Шаправского, многоэтажка по адресу Лесная, 1-Б находится вплотную к этому лагерю.

К этому он добавляет, что, по его данным, по состоянию на эти дни есть несколько десятков неопознанных погибших украинцев.

Реклама

«Проблема в том, что Буча — транзитный город, есть международная трасса. Многие из тех, кто ехал тогда из Киева или других общин — они ехали через Бучу. Их машины были обстреляны, машины сгорели дотла. Есть только остатки тел, фрагменты. Поэтому установить личности этих людей достаточно сложно. Специалисты взяли образцы ДНК. Но если, например, ехала семья и погибла, то откуда взять образец для сравнения?», — говорит Тарас Шаправский.

И уточняет, что таких тел — несколько десятков.