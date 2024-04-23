"В Буче мы совершили ошибку!": боец ГУР рассказал о больших потерях во время боев за Киевщину

Боец Главного управления разведки на позывной "Несмачный" принимал участие в освобождении Киевщины, вернулся в строй после 13 месяцев российского плена и продолжает выполнять задачи по уничтожению оккупантов.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA военный рассказал об ошибке, которую военные совершили в Буче в начале полномасштабного вторжения, из-за чего погибли многие украинские военные.

“В Буче были наши первые бои. Мы потеряли очень много ребят, к сожалению. Мы совершили, мне так кажется, маленькую ошибку – начали встречать врага за пределами города, а не дали ему зайти на улицы. Если бы мы дали зайти на улицы, им было бы тяжелее делать маневры. Мы были разделены на три группы. Началось стрелковое сражение с права, слева, мы были посередине. Вышло так, что мы среди этих двух групп. Если бы мы на пять минут раньше приехали, весь удар, который пошел на лево, мы бы взяли на себя. А там поехали несколько БТРов, и пехоты", — рассказал "Несмачный".

По его словам, ошибка произошла из-за недостоверных данных, которые военным передали от тех, кто проводивл разведку.

"Данные, которые нам дали, были не совсем достоверными, к сожалению. Люди, проводившие разведку, дали не те данные, которые были. Если бы мы знали, сколько их в реальности, и сколько у них техники, мы делали бы все по-другому… Сделали все так, чтобы победить. Не просто бой, а именно преимущественно выиграть. К сожалению, мы потеряли очень много ребят, находившихся на войне с 2014 года. Люди, которые готовы отдать жизнь за эту страну, а не говорить, а "почему не дети депутатов, почему не депутаты", потому что они понимали цену", — рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Я ПРОЩАЛСЯ С ЖИЗНЬЮ! Боец ГУР — о 13 месяцах плена, деблокаде Мариуполя и современной войне

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