В Буче, пережившей российскую оккупацию, установили новогоднюю елку (фото)

Среди жителей провели опрос, нужно ли устанавливать елку во время полномасштабной войны.

В Буче под Киевом в понедельник, 12 декабря, заканчивают устанавливать новогоднюю елку на Киевской площади.

Об этом сообщает ТСН.ua с места события.

Перед тем, как устанавливать елку, в Сети провели опрос. Мнение жителей спросил мэр Анатолий Федорук и попросил написать его в комментариях. Большинство горожан высказались "за".

Стоит отметить, что елку и украшения для нее устанавливают прошлогодние. По словам мэра, иллюминацию на елке не будут включать для экономии электроэнергии.

"Так что новогодний праздник не потянет особых затрат. Понятно, что таких празднований, как в прошлые годы, не будет. Детям же нужен хоть и небольшой, но настоящий праздник", — отметил Федорук.

Фото: ТСН.ua

Елка в Буче расположена рядом с центральным "Пунктом незламності" на Киевской площади. Ранее ТСН.ua проверил его работу и других пунктов в городе. Мы узнали, есть ли там свет, связь, Интернет, можно ли согреться, выпить чаю и сходить в туалет.

Фото: ТСН.ua

Буча в российской оккупации

Напомним, Буча находилась в российской оккупации с начала полномасштабного вторжения РФ. Российские военные на тяжелой технике зашли в город утром 27 февраля 2022 года. 31 марта оккупанты покинули Бучу. За 33 дня оккупации российские военные убили и пытали сотни гражданских в городе. Массовые убийства получили название "Бучанская резня".

О трагедии в Буче будут снимать фильм

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