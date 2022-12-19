В Буче, пережившей российскую оккупацию, зажгли новогоднюю елку (видео)

Елку засветили в День святого Николая.

В Буче Киевской области, которая пережила российскую оккупацию, вечером 19 декабря зажгли новогоднюю елку. Детям организовали небольшой праздник в День святого Николая.

Об этом сообщает журналист ТСН.ua с места события.

Маленьких жителей развлекали Святой Николай, Гринч и рождественский пряник. Они вместе засветили елку и танцевали вокруг нее.

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Рядом с елкой на Киевской площади для гостей работали "Пункт незламності" и модульный домик, где можно было согреться, выпить горячий чай, воспользоваться Интернетом и зарядить электронные устройства.

Тем временем часть Бучи остается без света более 14 часов в результате российской атаки. В ДТЭК Киевские региональные электросети говорят, что даже приблизительные сроки восстановления света пока неизвестны. В Киевской области действуют экстренные отключения света. Их продолжительность предсказать не могут.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua Фото: ТСН.ua Фото: ТСН.ua

Напомним, что перед тем как устанавливать новогоднюю елку, среди жителей Бучи провели опрос. Большинство горожан высказались "за". Елку и украшения взяли прошлогодние, а иллюминацию не будут включать для экономии электроэнергии.

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