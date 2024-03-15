В Буковеле работает современный медицинский центр, где лечат травмы и кардиологические болезни: что говорят медики

Хотя центр находится на горнолыжном курорте, речь идет именно о медицинской реабилитации.

Более двухсот ортопедов и травматологов из целой Украины съехались на научно-практическую конференцию на Прикарпатье. Там на базе медицинского центра в Буковеле делились опытом и обсуждали современные технологии по диагностике, лечению и реабилитации — спортивным, бытовым и минно-взрывным травмам, что сейчас особенно актуально из-за российских атак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пациент рассказал, как его вылечили в медицинском центре на Буковеле

Пациент Виктор Даньков говорит, что на грыжу в позвоночнике долго не обращал внимания. Пока стало совсем невыносимо. С годами еще и артроз в обоих коленях добавился.

"Уже 19 лет как у меня заболевание спины", - говорит Виктор.

Таблетки или уколы уже не помогали. Так он и оказался в медицинском центре, посреди Карпат. За реабилитацию Виктора взялась целая команда специалистов. Прессотерапия, бишофитные ванны, магнитотерапия, лазер, подводная вытяжка и тому подобное. Даже кардиолог осмотрел, когда пациент случайно обмолвился, что в семье многие имеют проблемы с сердцем.

"Беспокоили бессонница, постоянная боль в спине независимо - сижу, стою или лежу. Приехал на реабилитацию - после 3 дней почувствовал облегчение", - говорит Виктор.

Виктор во время процедуры

Медики рассказали, как происходит лечение пациентов

"Обязательно привлекаем к работе диетологов, поскольку у пациентов с сердечно-сосудистой патологией важным фактором риска является избыточный вес и ожирение. Также мы привлекаем и психологов. Это важно, в частности когда пациент имеет высокий уровень депрессии, это увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений вдвое", - говорит доктор медицинских наук, заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины Ивано-Франковского национального медицинского университета Роксолана Нестерак.

Роксолана Нестерак.

Здесь пациенты с хроническими болезнями, бытовыми, спортивными травмами опорно-двигательного аппарата, кардиологическими заболеваниями, а также - травмами после взрывов. Хотя центр находится на горнолыжном курорте, речь идет именно о медицинской реабилитации. Ведь оборудование позволяет не только поставить диагноз, а даже провести серьезную операцию.

"Мы изучили опыт лучших европейских клиник, которые предоставляют весь спектр медицинских услуг в условиях курорта. Проанализировали рынок медицинских услуг в Украине, на основе сделанных выводов пригласили к нам лучших специалистов. Мы оборудовали центр новым современным диагностическим и реабилитационным оборудованием", - говорит соучредитель лечебно-оздоровительного центра Александр Лищина.

В ходе научно-практической конференции провели операцию

А за этой операцией следят несколько сотен ортопедов и травматологов со всей Украины. Мастер-класс устроили на базе центра в рамках научно-практической конференции. Тема банальна только на первый взгляд - травма колена. Однако преувеличить проблему трудно - говорят медики. В Украине сейчас это самая распространенная среди травм не только суставов, но и всего двигательного аппарата. Ведь повредить колено человек может даже дома, неосторожно присев.

"Это и избыточный вес, проблема как детей, так и пожилых людей. Люди стараются нерегулярно заниматься физическими нагрузками, у них слабые мышцы от нерегулярных нагрузок. И во время нагрузок они получают небольшие травмы - менисков или других мягких тканей. И после этого они ходят-ходят, не обращая внимания на небольшие болевые синдромы, дорывая, делая себе еще большие проблемы", - говорит главный эксперт Минздрава Украины по направлению "Травматология и ортопедия" Роман Деркач.

"Надо ряд мероприятий провести - клинической осмотр и сделать смежные обследования - рентген-диагностика является золотым стандартом в диагностике", - отмечает Блонский Роман профессор, президент ОО "Ассоциация спортивной медицины".

В медицинском центре есть стационар. Поэтому каждый раз ездить сюда на реабилитацию пациентам не приходится. В прошлом году здесь пролечили шестьсот больных. Но возможности стационара позволяют провести полный курс лечения более чем двум тысячам пациентов.

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Напомним, чем заняться в Буковеле, если вы не катаетесь на лыжах.

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