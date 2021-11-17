В Бундестаге предложили разместить в Украине мигрантов из Беларуси: Кулеба ответил

Глава МИД говорит, что никаких официальных предложений Украина не получала.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что немецкий депутат Нильс Шмид и его коллеги должны сосредоточиться на помощи Украине стать членом ЕС — это будет лучшим способом привлечения страны к кризису с мигрантами на границе.

Так глава МИД в эфире "Сніданку з 1+1" прокомментировал вопрос о том, есть ли у Евросоюза желание привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на границе с Беларусью.

По словам Кулебы, никаких официальных предложений Киев не получал. "Вообще лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами Европейского Союза, тогда мы будем полностью координировать свои усилия. Совместно нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией", — сказал министр.

Он также призвал немецкого политика и его коллег сосредоточиться на достижении "совершенно понятной и простой цели" – членства Украины в ЕС. "Тогда будем обмениваться мнениями. А пока никаких советов нам давать не надо", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Как сообщалось, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Нильc Шмид в интервью немецкому радио сказал, что пока идет рассмотрение заявок мигрантов о предоставлении убежища в ЕС – можно договориться с Украиной о временном убежище. И таким образом дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз.

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