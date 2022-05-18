В Бундестаге заявили об ошибочной политике Меркель в отношении Москвы

В Германии признают, что их политика по отношению к России в последние годы была ошибочной, а у бывшего канцлера Ангелы Меркель была неправильная точка зрения на режим Кремля.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua заявил Маркус Фабер, член комитета немецкого Бундестага по обороне.

"Это была ошибка. Но это не была исключительно немецкая политика. У нас есть разные депутатские группы и партии, особенно Социал-демократическая партия (которая отличалась своей пророссийскостью – ред.). Но я бы также сказал, что канцлер Меркель имела неправильный взгляд на российский режим. На самом деле я никогда этого не понимал. Но это было так", – отметил он.

Фабер подчеркнул, что для него не было неожиданностью то, что Путина начал полномасштабную войну против Украины, потому что он делал то же самое раньше, но без такой эскалации.

"Путин оккупировал Крым и вторгся на Восток Украины. До этого он делал то же самое в Грузии, Молдове и Чечне. И не забывайте об интервенции в Сирию. Его режим постоянно использует военную силу для реализации своей политической воли. Поэтому, опять же, для меня это не было неожиданностью. Но масштабы (российской войны против Украины после 24 февраля – ред.) были неожиданностью. А некоторые люди просто игнорировали то, как этот режим ведет политику. Сейчас мы это понимаем, но, к сожалению, поздно", — сказал депутат Бундестага.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 84-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.