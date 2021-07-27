В бутылке из-под "элитного виски" был чай: в киевском магазине рассказали, как подростки снимали ролик для TikTok

В бутылке из-под "элитного виски" был чай: в киевском магазине рассказали, как подростки снимали ролик для TikTok

Парни пришли в магазин со своей бутылкой с чаем и попросили снять видео для TikTok.

Вчера Сеть облетели видео, как блогер ради ролика для TikTok в одном из киевских магазинов разбил бутылку элитного виски. Пользователи начали возмущаться, а количество просмотров стремительно росло.

ТСН.ua решил выяснить подробности. Мы позвонили в магазин и администратор по имени Карина рассказала, что на самом деле ребята ничего из магазина не разбивали.

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Она рассказала, что подростки пришли в магазин со своей бутылкой, в которой был чай, и попросили снять видео TikTok. Им разрешили.

"Это были дети, сказали, что развивают TikTok-канал. Мы ничего плохого в этом не увидели. Никаких претензий к ребятам не имеем", — уточнила Карина.

Впоследствии подросток со слезами на глазах записал "извинения", мол нет денег оплатить разбитую бутылку. Видео и продолжает собирать просмотры и репосты.

Напомним, блогер Александр Волошин признался, что громкий скандал, в который он попал, подарив девочке iPhone, а затем отобрав его, оказался постановкой. Этот скандал он придумал ради пиара.

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