В бутылке из-под "элитного виски" был чай: в киевском магазине рассказали, как подростки снимали ролик для TikTok

Парни пришли в магазин со своей бутылкой с чаем и попросили снять видео для TikTok.
Вчера Сеть облетели видео, как блогер ради ролика для TikTok в одном из киевских магазинов разбил бутылку элитного виски. Пользователи начали возмущаться, а количество просмотров стремительно росло.
ТСН.ua решил выяснить подробности. Мы позвонили в магазин и администратор по имени Карина рассказала, что на самом деле ребята ничего из магазина не разбивали.
Она рассказала, что подростки пришли в магазин со своей бутылкой, в которой был чай, и попросили снять видео TikTok. Им разрешили.
"Это были дети, сказали, что развивают TikTok-канал. Мы ничего плохого в этом не увидели. Никаких претензий к ребятам не имеем", — уточнила Карина.
Впоследствии подросток со слезами на глазах записал "извинения", мол нет денег оплатить разбитую бутылку. Видео и продолжает собирать просмотры и репосты.
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