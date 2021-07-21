В центре Днепра прогремел мощный взрыв: бомбу на магните установили в сточную трубу

В центре Днепра прогремел мощный взрыв: бомбу на магните установили в сточную трубу

На месте работают следователи, кинологи и взрывотехники.

В центре Днепра утром 21 июля прогремел взрыв. Сдетонировал неизвестный предмет, который находился в водосточной трубе.



Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, инцидент произошел около 7:00 в трехэтажном нежилом доме, расположенном на проспекте Яворницкого. Взрывной предмет неизвестные установили на магнит во внутреннюю часть сточной трубы. Детонация была такой силы, что в здании вылетели окна, а саму трубу разорвало на части.

"Согласно визуальному осмотру помещения, в котором выбило окна, оно нежилое. Внутри проводится ремонт, что свидетельствует о принадлежности к частному предприятию. Свидетели происшествия слышали мощный взрыв, пострадавших нет", — рассказали нам в пресс-лужбе патрульной полиции области.

Национальная полиция Днепропетровской области

На место происшествия впоследствии прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, а также работники ГСЧС и СБУ.



"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. В результате взрыва пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства", — добавили в Национальной полиции области.

Напомним, что в Днепре правоохранители разыскивают подозреваемых в жестоком убийстве местного жителя. Мужчина сделал замечание компании, которая громко разговаривала у его дома. За это он получил три ножевых ранения.

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