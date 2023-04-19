В центре Днепра в тире застрелился 20-летний парень: что известно (фото)

В центре Днепра в спортивно-стрелковом тире "Динамо" застрелился парень 2002 года рождения. По предварительной информации, он произвел выстрел в область головы из спортивного оружия — пистолет Glok калибра 9 мм.

Об этом ТСН.ua сообщили в Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

Известно, что сообщение на линию "102" поступило около 14:45 вчера, 18 апреля, от администратора спортивного комплекса. Мужчина сообщил, что в тире на улице Костомаровской застрелился посетитель.

Тир "Динамо" в Днепре/Фото: dnepr.info

По данным ТСН.ua, факт зафиксирован на камеры видеонаблюдения и подтверждается свидетелями происшествия.

Предварительная правовая квалификация дела – ч. 1 ст. 115 УК, самоубийство. Почему молодой парень покончил с собой устанавливается.

Напомним, в Винницкой области жестоко убили 26-летнюю женщину на глазах у 5-летнего сына. По словам родных погибшей, местный житель ворвался в дом посреди ночи. Раздетое тело женщины нашли в лесополосе под Тульчином, покрытое ветвями и присыпанное землей. Узнать погибшую из-за ужасных повреждений было тяжело даже маме.

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