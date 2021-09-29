В центре Харькова на одном и том же месте второй раз за год упал строительный кран: видео

В центре Харькова на одном и том же месте второй раз за год упал строительный кран: видео

Более полугода назад на этой же площадке сорвался монтажный кран и зацепил вагончик рабочих.

В центре Харькова на одном и том же месте второй раз за год упал строительный кран. По крайней мере, так утверждают свидетели в местных паблик.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 29 сентября.

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Однако строители это опровергают. Говорят, на этот раз они разбирали кран и верхушкой стрелы случайно задели ограждение. Что же на самом деле произошло на площадке — выясняет полиция.

Ранее этот застройщик уже попадал в скандал. Более полугода назад на этой же площадке сорвался монтажный кран и зацепил вагончик рабочих. Тогда, как и сейчас, обошлось без пострадавших.

"Осуществлялось опускание стрелы. В это время ворота были открыты. Был резкий порыв ветра, и во время порыва ветра ворота закрылись. И по этой причине стрела опустилась на ворота. Если бы кран физически падал, он бы сломал эти ворота до самого основания. Вес крана — более 40 тонн", — говорит представитель застройщика.

Новости Украины: в центре Харькова на одном и том же месте второй раз за год упал строительный кран

Напомним, в Киеве парень забрался на строительный кран, повисел на нем и упал.

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