В центре Киева антивакцинаторы перекрывают движение транспорта и ссорятся с водителями: фото, видео

В центре Киева антивакцинаторы перекрывают движение транспорта и ссорятся с водителями: фото, видео

Улица Грушевского – от Верховной Рады до Европейской площади уже не проездная.

В центре Киева антивакцинаторы перекрывают движение транспорта по улицам. Возникают словесные конфликты с водителями. Митингующие пропускают только скорые, а другие авто — возможно, раз в полчаса.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua с места события.

"Люди с площади Конституции пошли правительственным кварталом, чтобы перекрыть его. Улица Грушевского — от ВР до Европейской площади уже не проездная. Люди ходят по зебре. Полиция следит за движением", — рассказывает корреспондент.

В 11:00 антивакцинаторы планируют прийти к Верховной Раде.

Собрались в общей сложности сотни людей. Говорят, что доехать до Киева было тяжело.

Организаторы появились около часа назад. Общались с митингующими с помощью громкоговорителей. С журналистами говорить отказались. Кроме того, оскорбляли их и называли непристойными словами.

Напомним, главные требования сегодняшних протестующих: признать карантин незаконным и отменить все ограничения для невакцинированных людей в "красной" зоне.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку