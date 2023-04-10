В центре Киева бьет фонтан горячей воды: дороги и тротуары залило кипятком (видео)

Движение на проспекте Михновского и улицы Подвысоцкого затруднено.

В понедельник, 10 апреля, в районе Дружбы Народов произошел прорыв теплотрассы.

Как сообщает корреспондент ТСН с места происшествия, остановка и трасса у метро "Дружбы народов" в столице буквально исчезли в паре, а дороги и тротуары залило кипятком.

"Автомобили фактически проплывали по проезжей части и еще и создавали горячие волны. Предварительная причина форс-мажора — прорыв теплотрассы. Коммунальщики уже отправились на место", — рассказала журналистка.

В столичном метрополитене ТСН сообщили, что станция метро "Дружбы народов" сейчас работает в обычном режиме.

Как добавляют в Киевской городской государственной админстрации, ссылаясь на патрульную полицию, движение на проспекте Михновского и улицы Подвысоцкого осложнено. Объезд осуществляется через улицу Товарную.

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