В центре Киева дотла сгорела пиццерия Mammamia: фото, видео

Сотрудники подозревают, что кто-то поджег заведение.

В центре Киева дотла сгорела пиццерия Mammamia. Столб дыма был виден чуть ли не со всех точек города.

Об этом сообщил Алексей Павловский на своей странице в Facebook.

Свидетели говорят, что вспыхнуло мгновенно. Сначала из дверей и окон начал вырываться легкий дымок, а через несколько минут здание полностью охватило столб дыма черного цвета. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. При ликвидации внутри произошло несколько мощных хлопков, после одного из них огонь разгорелся с новой силой.

По словам руководителя заведения, оно уже было закрыто несколько часов, внутри никого не было.

Сотрудники подозревают, что кто-то поджег заведение. Потому что, говорят, разгорелось из детского зала, где и гореть нечему.

Однако точные причины пожара установят следователи. Чтобы понять мощность дымовой занавесы от пожара, стоит отметить, что в детской больнице Охматдет сработала пожарная сигнализация, изрядно непугав медиков и детей.

Напомним, почти неделя понадобилась, чтобы ликвидировать пожар на автозаправочной станции в Харьковской области.

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