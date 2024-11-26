В центре Киева хотели взорвать полицейских: момент сняли скрытые камеры

Мужчина, пытавшийся взорвать копов в столице, задержан! Агент РФ использовал женский голос, чтобы позвонить на горячую линию полиции, а когда правоохранители приехали на место, в квартире произошел взрыв. Однако это не единственный случай с диверсией против правоохранителей и военных.

Все подробности громких инцидентов расскажут журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Замаскировался под женщину и пытался взорвать наряд копов

"Помогите, пожалуйста, он меня избил". Так сказала женщина, позвонив на горячую линию полиции. Она заявила, что ее избил парень и из-за страха расправы она захлопнулась в ванной комнате, а дверь в квартиру оставила открытой, чтобы копы могли беспрепятственно зайти .Впрочем, когда правоохранители приехали на место, едва не взорвались. внутри находится "растяжка", поэтому стражи порядка быстро покинули помещение до того, как граната сдетонировала.

В квартире были камеры

Подрыв полицейских злоумышленник надеялся снять на камеры, которые расталкивал по квартире вместе со взрывчаткой. Ему нужны были доказательства для куратора, потому что он – агент РФ. На видео видно, что правоохранители успели сделать шаг внутрь, но услышали износ чеки гранаты и успели закрыть двери до взрыва.

Мужчина, пытавшийся взорвать копов в столице, задержан

Готовился заранее

А впоследствии оказалось, что заявительница – не женщина, а мужчина. Злоумышленник заранее снял квартиру в Печерском районе Киева, а звонок на 102 женским голосом был фейком, чтобы заманить в ловушку полицейских. И собственно злоумышленника полиция и СБУ уже задержали, это 43-летний житель Киевщины, который уже 6 раз отсидел за разбой, кражи и бегство из тюрьмы. В этот раз его завербовала российская спецлужба, но теперь в тюрьму он вернется еще на 12 лет. Впрочем, это далеко не первый случай, когда агенты РФ пытаются взорвать силовиков и, к сожалению, уже есть летальные случаи.

Подрыв в Днепровском районе Киева

Один из инцидентов произошел в Днепровском районе Киева несколько дней назад. Караульный военнослужащий обходил территорию и заметил пакет, лежавший у автомобиля. Когда он наклонился к нему, сработало взрывное устройство, которое активировали дистанционно. Рядом на дереве была прикреплена камера, ведущая трансляцию. Активация взрывчатки осуществлялась через SIM-карту мобильного оператора, аналогичным способом передавалось и видео с камеры, транслировавшей все в реальном времени. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте.

Подрыв вблизи администрации

Другой случай произошел еще в середине ноября, тогда возле административного здания в Дарницком районе произошел взрыв неизвестного предмета. К счастью, прошло без пострадавших, впоследствии взрывотехники установили, что снова дистанционно сработала взрывчатка, начиненная гвоздями и шурупами. В ходе расследования полиция Киева вместе с СБУ установила, что к этому теракту причастен 17-летний парень из Одесской области.

Представители вражеских спецслужб завербовали несовершеннолетнего из-за соцсетей. По указанию куратора тот прибыл из Одессы в Киев и заложил взрывчатку недалеко от здания государственного учреждения, которое дистанционно взорвал.

Уже не первая задача от кураторов

Затем парень скрывался в столице на арендованных квартирах и впоследствии отправился в Одессу, где его и задержали полицейские, когда он готовился к совершению нового теракта.

Более того, оказалось, что малолетний агент уже успел поработать на Россию и по указанию своих кураторов ранее он поджег два отделения Укрпочты в Николаеве и Одессе. Следователи СБУ в Киеве и области открыли уголовное производство по статье "Террористический акт". На эти диверсии уже обратили внимание военные. В частности заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале отметил, что российские спецслужбы в последнее время значительно активизировали свою деятельность.

Массовые поджоги автомобилей

Напомним, что ранее по Украине массово курили автомобили военных. По состоянию на сентябрь 2024 года взрывники совершили 266 поджогов авто военнослужащих и волонтеров с начала года. Спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец рассказала, что в общей сложности повреждено около 300 автомобилей в разных регионах Украины. Эти атаки являются не только попыткой остановить логистику и снабжение важных ресурсов, но и актами террора, которые должны посеять страх среди тех, кто активно поддерживает оборону Украины.

Как агенты выходят на украинцев и что обещают?

Обычно кураторы ищут исполнителей через телеграмм-каналы и сначала дают легкую "невинную" задачу, например, расклеить листовки, а только затем переходят к заказу поджога. Основные исполнители от 18 до 35 лет, вербуемые через такие анонимные каналы. В прокуратуре отмечают, что в 99% случаев мотивом являются деньги, а не идеологические причины. За выполнение поджогов обещают от 700 до 3 тысяч долларов, но еще не зафиксировано ни одного случая, когда кто получил заявленное вознаграждение. Продались за бесплатно, а как вознаграждение часть жизни за решеткой.

Как не попасть на "крючок" россиян?

Добавим, что журналисты отправили запрос в Службу безопасности Украины и все детали будут позже.

Россия активно использует вербовку людей как инструмент для создания хаоса в украинском обществе.

Страна-агрессорка предлагает финансовые вознаграждения, агенты влияния привлекают граждан к выполнению задач, направленных на подрыв стабильности. И помните, что это не только террористические акты, но распространение дезинформации, организация провокаций и подрыв доверия к власти. Чаще всего под прицелом оказываются уязвимые группы.

Цель таких операций – не только дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, это часть масштабной информационной и психологической войны, которую ведет агрессор.

Напомним, диверсанты совершили уже несколько диверсий против копов и военных. На месте одного из преступлений была обнаружена камера, которая вела трансляцию.

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