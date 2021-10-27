В центре Киева перевозчики блокируют дороги из-за недовольства карантинными ограничениями

Забастовщики возмущаются размерами штрафов, предусмотренных в случае невыполнения требований

В центре Киева митингуют перевозчики. В эти минуты они пытаются перекрыть движение по улице Грушевского. Среди требований – разрешить возить пассажиров, не проверяя у них сертификатов прививок.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Митингующие предпринимали несколько попыток остановить транспорт и всем присутствующим правоохранителям, которых в разы больше, чем бастующих, пришлось их оттеснять силой. Возникли незначительные стычки.

Перевозчики возмущаются, что им придется платить огромные штрафы в случае работы не по установленным требованиям во время карантинных ограничений.

Акция продолжается, поэтому водителям советуют обойти этот отрезок дороги.

Митинги перевозчиков проходят в центре – участники акции пытаются перекрыть движение | Новости Киева

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