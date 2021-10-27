В центре Киева перевозчики блокируют дороги из-за недовольства карантинными ограничениями

Забастовщики возмущаются размерами штрафов, предусмотренных в случае невыполнения требований
В центре Киева митингуют перевозчики. В эти минуты они пытаются перекрыть движение по улице Грушевского. Среди требований – разрешить возить пассажиров, не проверяя у них сертификатов прививок.
Об этом идет речь в ТСН.14.00.
Митингующие предпринимали несколько попыток остановить транспорт и всем присутствующим правоохранителям, которых в разы больше, чем бастующих, пришлось их оттеснять силой. Возникли незначительные стычки.
Перевозчики возмущаются, что им придется платить огромные штрафы в случае работы не по установленным требованиям во время карантинных ограничений.
Акция продолжается, поэтому водителям советуют обойти этот отрезок дороги.
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