В центре Киева произошло масштабное ДТП: грузовик протаранил припаркованные авто (фото)

Это уже не первое масштабное ДТП на Лютеранской.

В Киеве произошло необычное ДТП в самом центре города. Грузовик, водитель которого не справился с управлением, покатился вниз по улице Лютеранской. По дороге грузовик таранил другие автомобили, которые там были припаркованы. Остановился грузовик только недалеко у арки, перед Крещатиком.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, предварительно в результате ДТП есть один травмированный человек.

"Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и повредил 5 автомобилей по улице Лютеранской. Сейчас на городе работают сотрудники полиции, которые осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства", — рассказали в полиции Киева.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Напомним, что в 2019 году у грузовика, который был загружен кирпичом, отказали тормоза на улице Лютеранской, он скатился с горки, повредил припаркованный автомобиль и остановился в арке на пешеходной части Крещатика. Там рассыпался кирпич. В ДТП пострадали два человека, которые были в кабине.

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