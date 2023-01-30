В центре Киева рядом с Андреевским спуском вспыхнуло здание: что известно

Горит отселенное здание по улице Боричев ток, 27. Этот дом горит уже не первый раз. Местные говорят, что здание поджигают умышленно, чтобы уничтожить.

В центре Киева вспыхнуло здание рядом с Андреевским спуском. В социальных сетях публикуют видео, как над домом поднимается дым.

В ГСЧС Киева ТСН.ua сообщили, что загорелось отселенное здание.

Это место называют огнеопасным.

"Пожар произошел на улице Боричев ток, 27, рядом с Андреевским спуском. Пожарные уже ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Из людей никто не пострадал, поскольку двухэтажное здание отселено", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Напомним, что это здание горит уже не в первый раз и даже не в третий. Местные говорят, что здание поджигают умышленно, чтобы уничтожить. Также известно, что в стенах заброшенного дома ночуют бездомные.

Фото: wikipedia.org

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Броварах ночью горожане слышали несколько громких взрывов.

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