В центре Киева вспыхнул пожар, дым охватил улицу: что произошло (видео)

Сегодня, 23 апреля, в центре Киева вспыхнул пожар. По словам очевидцев, возникло сильное задымление.

Как стало известно, огонь возник в ресторане, расположенном по улице Антоновича (Владимирский рынок).

Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева, в ресторане произошел пожар на кухне. По предварительным данным, что-то загорелось в вытяжке.

"Пожар уже ликвидирован. Никто из людей не пострадал", — рассказали столичные спасатели.

Напомним, недавно в Киевской области вспыхнули три грузовика и заблокировали движение в столицу.

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