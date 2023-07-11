В центре Киева вспыхнул пожар: дым виден с Труханового острова

Почтовую площадь затянуло белым дымом, который поднялся в небо.

В Киеве загорелся пожар на Почтовой площади, рядом с помещением, где находится коммунальное предприятие "Киевпасстранс".

Площадь затянуло белым дымом, пкоторый поднялся в небо. За пожаром очевидцы наблюдали с Труханового острова.

В ГСЧС Киева ТСН.ua сообщили, что на Почтовой площади загорелся мусор.

Пожар был ликвидирован. Судя по фото, в большом контейнере складывался мусор, который сегодня загорелся рядом со зданием одного из главных транспортных офисов Киева.

Почему загорелся мусор и почему его вовремя не вывезли, пока неизвестно.

Площадь затянуло белым дымом

В полиции Подольского района сайта ТСН.ua подтвердили информацию о пожаре и о том, что ее вовремя потушили спасатели, но пока неизвестно, почему она возникла.

Напомним, в пригороде столицы 11 июля работают саперы.

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