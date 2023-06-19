В центре Киева вспыхнул пожар: в небо поднимается черный столб дыма

Причины возгорания устанавливаются.
В центре Киева, на улице Саксаганского, в понедельник, 19 июня, вспыхнул пожар. Там горит помещение сарая.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Пожар вспыхнул 19 июня после обеда в центре столицы. Из-за возгорания в небо поднимается черный столб дыма.
В ГСЧС Киева нам рассказали, что в центре города, по улице Саксаганского, 75, горит сарай. На месте уже работают спасатели и ликвидируют возгорание.
Спасатели также добавили, что информация о пострадавших не поступала. Пока официальная причина возгорания устанавливается.
Напомним, 18 июня в Киеве на "Пешеходном мосту" через Днепр, соединяющий центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханового острова, неожиданно скончался мужчина.
Также в Киеве на улице Зодчих голый мужчина залез на крышу дома. По словам очевидцев, он начал стрелять оттуда.
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