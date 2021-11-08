В центре Кропивницкого волонтеры учат всех желающих народным танцам: зачем такая инициатива

Станцевать могут все желающие.

В центре Кропивницкого волонтеры учат всех желающих народным танцам, которые популярны именно в этом регионе. Они убеждают, что основные движения можно овладеть буквально одним занятием.

Станцевать польку по-кропивницки попробовала и корреспондентка ТСН.14:00.

Сначала топаем, просто топим, а теперь каждый третий делаем паузу. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три: так быстро, после небольшого инструктажа, можно легко повторить движения некогда самого популярного на Кировоградщине танца. Уже через несколько минут пары выплясывают кругом, как профессионалы.

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За хореографов здесь волонтеры, которые годами собирали по районам старые песни, впоследствии блюда, а теперь взялись и за танцы. Основные движения учились у крестьян, которые именно так развлекались на свадьбах и родственниках. Теперь учат забытым падеспанцу, шаговяку, карапету горожан.

Казалось, что танцевать традиционные танцы могут только специально подготовленные танцоры, это может быть только на сцене. То есть изъяли его из повседневной жизни, удалили от народа. Поэтому мы хотим его вернуть. "Мы очень волновались: будут ли танцевать, будет ли молодежь танцевать. Впрочем, каждый раз присоединяются люди вообще чужие нам, которые просто гуляли по Дворцовой. Традиционные танцы, ритм равнодушным никого не покидают", — говорит волонтер Светлана Буланова.

Действительно, люди охотно присоединяются к волонтерам и с удовольствием танцуют под открытым небом. "Я впервые пришла сюда случайно. Просто внук увидел и сказал, чтобы подойти. Мне понравилось очень красиво, молодцы, очень хороший такой уикенд отдых – это удовольствие." Приходим и хотим их танцевать. Не можем остановиться. Наряды покупаем. Я сегодня вот ботинки первый раз надену", — говорит танцовщица Инна Тильнова.

Кто-то стесняется и наблюдает со стороны или снимает видео в соцсети. Редко кто безразлично проходит мимо и это очень радует волонтерок, которые уже на следующей неделе отправятся в экспедицию в отдаленные села за новыми песнями, блюдами и плясками.

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