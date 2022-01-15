В центре Львова художники создали уникальные ледовые скульптуры: где полюбоваться красотой

Тема конкурса — "Праздник во Львове".
Во Львове проходит конкурс ледовых скульптур. Уже девятый год подряд на рождественские праздники художники прямо в центре города творят из льда. Ежегодно их испытывает погода – то солнце топит лед, то дождь размывает скульптуры.
О том, с какими сложностями столкнулись ледовые скульпторы в этом году – 14 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Скульптор Юрий Царенко уже не в первый раз обтесывает лед. Говорит главное – основа. Она при нынешней погоде – должна быть идеально ровная, иначе вся работа может пойти насмарку.
На улице +2. Но это хуже мороза, признаются художники — очень сыро, ветрено и дождливо.
Тема конкурса — "Праздник во Львове". Будут работать художники – два дня. А завтра вечером жюри выберет лучшую скульптуру. Оценить работу мастеров сможет каждый.
Учитывая прогнозы синоптиков, организаторы надеются, что скульптуры простоят хотя бы две недели.
В прошлом году они прожили всего несколько дней — потому что было солнце и плюс 8 градусов тепла.
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