В центре Львова мужчина в форме с другом поиздевались над спящим: горожане зовут военкомат

Во Львове разразился скандал из-за издевательства над спящим на лавочке в центре города мужчиной, который, по предположению горожан, может быть или бездомным, или просто уставшим, уснувшим посреди города.

Местная жительница Марьяна Крупка, ставшая свидетелем происшествия, опубликовала в соцсети сообщение о том, что двое парней, один из которых был в форме какой-то структуры и в разгрузке, обсыпали семенами спящего мужчину, тем самым унижая человека. По словам женщины, мужчины сделали это для того, чтобы на спящего человека слетелись птицы. К этому женщина добавила, что мужчины все это снимали на телефон.

Пост очевидицы издевательства. Скриншот со страницы М.Крупки

На сообщение отреагировало огромное количество возмущенных событием львовян, которые теперь требуют от правоохранителей и представителей военкомата найти нарушителей общественного порядка и, как минимум, вручить им повестки или отправить копать окопы.

"Я с другом сидела на лавочке, мы увидели, как спящего человека посыпают семенами. Я не из боягузок, поэтому вместе с другом подошли к ним и сделали замечания. Сказала так: "Ты, молодой бык, стоишь в форме, в бронежилете, покажи документы". Он послал меня на…й. Мой друг заступился за меня. Один из парней спрятал пакет с семенами. Чтобы дело не дошло до драки, мы решили оставить это место. Я сообщила, что у меня есть фото произошедшего, поэтому выставлю все это, на что получила ответ: "Да пошла ты, делай, что хочешь", — рассказала в комментарии для ТСН.ua Марьяна Крупка.

Она добавила, что пока остается неизвестным, реагировали ли на все это правоохранители.

В свою очередь, и в полиции Львовщины, и в патрульной полиции, и в мэрии Львова, к которой имеет отношение муниципальная варта, сайту ТСН.ua сообщили, что к ним не поступало ни одного обращения по поводу этого события.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове молодой человек, который на улице слушал песню Лепса, рассчитывает на "белый билет".

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