В Центре общественного здоровья рассказали, будут ли в Украине вакцинировать от COVID детей

В Центре общественного здоровья рассказали, будут ли в Украине вакцинировать от COVID детей

ВОЗ позволила прививать детей и подростков.

Сейчас сделать прививку от коронавируса могут только украинцы, которые старше 18 лет. Вакцинация в стране происходит по утвержденной дорожной картой.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Также читайте О чем свидетельствует отрицательный тест на антитела после вакцинации от COVID-19: разъяснение МОЗ

"Сначала вакцинировались люди, которые имеют критический риск заболеть. Сейчас четвертый этап — это люди "60-52" и люди "18-59" с хроническими заболеваниями. На пятом этапе будут вакцинироваться люди 18+. Пока дорожной картой прививки младших не предвидится", — подчеркнул он.

Следует заметить, что Всемирная организация здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Впрочем, по словам Родины, в Украине пока это не предусмотрено, ведь надо выполнить прописаны пять этапов.

Будут ли вакцинировать детей от covid-19 в Украине: разговор с руководителем Центра общественного здоровья

"В процессе дорожная карат пересматривается. Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время и будет расширен круг людей, подлежащих вакцинации", — говорит Роман Родина.

Он отметил, что сейчас страны работают над тем, как быть с детьми и подростками, которых вакцинируют. Ведь сейчас некоторые страны мира пускают к себе только тех, кто получил две дозы прививки. Это касается и малолетних. "Будут двусторонние соглашения. Все эти подробности там прописываются", — рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Как сообщалось, впервые 29 и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".

Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку