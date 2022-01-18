В центре Виннице водитель BMW без прав устроил дрифт-шоу среди людной площади: что ему грозит

В центре Виннице водитель BMW без прав устроил дрифт-шоу среди людной площади: что ему грозит

Дрифт 22-летнего водителя без прав возмутил пользователей Сети. Мужчина свою вину признал, однако вскоре снова сел за руль.

В Виннице водитель BMW устроил дрифт-шоу среди людной площади Ливерпуль в центре города. Видеозапись, на которой мужчина рычит двигателем, жжет резину и выписывает восьмерки, попала в Сеть и возмутила горожан.

Водителя нашли и пригласили в полицию. Как оказалось – он вообще не имел права садиться за руль, говорится 17 января в сюжете ТСН 19:30.

В нескольких метрах от места, где дрифтовал Сергей Королик, расположены заведение быстрого питания, остановка и школа, во дворе которой до сих пор видны следы сожженных шин.

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Вдоволь развлекшись мужчина уехал, и только когда видео подняло возмущение в Сети, с улыбкой извинился. "Я осознаю свою вину. То, что был неправ. Мне выпишут два протокола", — высказался он.

"Водитель нарушил — совершил движение по тротуару и не включил указатель поворота перед выполнением маневра, но эти части поглотились частью 4 статьи 126 КУоАП, поскольку водитель лишен права на вождение", — указал пресс-секретарь патрульной полиции Виктор Постоловский.

Права Сергея аннулировали еще месяц назад, когда поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сам мужчина свою вину опровергает: "Есть видео, есть все документы, что я был не пьян, потому что за рулем я не пил никогда. Я с ними судился".

Новости Винницы: водитель "BMW" устроил настоящее дрифт-шоу в центре города

Свой дрифт на площади 22-летний водитель объяснил тем, что хотел развлечь горожан. После посещения полиции он заявил журналистам, что пойдет в суд для очередного обжалования. Уже через полчаса после интервью Сергея снова увидели за рулем, он показательно ревел двигателем.

За двойную езду без прав Сергею выписали 40 тысяч гривен штрафа. В то же время изъять автомобиль, говорят в полиции, может только суд. Что касается дрифта, он вообще не прописан в кодексе, поэтому наказать за него невозможно.

Тем временем коммунальщики планируют оградить площадь в центре специальными столбиками, чтобы водители больше не смогли на нее заехать.

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