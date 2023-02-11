В церкви на Волыни нашли икону XVIII века, которую прятали в простынях на шкафу

Остальные иконостасы нашли в подвале, те, кто хранили реликвии, даже не подозревали об их ценности.

На Волыни в одной из церквей музейщики нашли икону «Тайная вечеря» XVIII века. Как утверждают очевидцы, бывший глава Успенского мужского монастыря Павел Лебедь приказал заменить весь барочный иконостас, ведь якобы он был в аварийном состоянии. Икона тогда чудом уцелела. Более десяти лет она пролежала на шкафу в местном храме, говорится в ТСН.

"Пошли процессы немножко разрушения, шелушения, отпадения грунта, красочного слоя, трещина в доске" — реставратор Артем Погребной тщательно изучает состояние невероятной находки.

В свой век, говорит реставратор, а это вероятнее всего восемнадцатый век, икона сохранилась неплохо. Не в последнюю очередь потому, что в годы изгнания с ней обращались как положено. Сохранялся образ в небольшом храме.

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Староста церкви Анатолий – один из тех, кто берег реликвию, когда ее выдворили из соседнего монастыря. “Хранили мы ее на этом шкафу. Обмотали”, — рассказывает мужчина.

В покрывалах икона пролежала более десяти лет, местные хотя и не знали об исторической ценности иконы, сохраняли ее как могли. А вот тогдашний глава Успенского мужского монастыря Павел Лебедь считал иначе. Уникальный иконостас, утверждают очевидцы, он приказал заменить, аргументировал – что он в аварийном состоянии. Вместо старого барочного иконостаса решил тогда поставить новый, в стиле девяностых – с позолотой.

Местный краевед Юрий по ниточке собирает информацию о той древней сакральной достопримечательности. “По углам у самого иконостаса находились по четыре барельефа Адама Кисилия, которые он полностью самостоятельно сбил. Это практически был своеобразный комплекс, который между собой был четко соединен. Гармонично. И это действительно мастерски было сделано”, — рассказывает краевед Юрий.

История утраченного иконостаса типична для церковных памяток того времени, рассказывает местный священник отец Виктор. Раньше старые образы часто утилизировали вместо реставрации. “Люди не видели ценностей. Сейчас мы видим, о Коднзелевич, Пинзель. Где Пинзель в музее взялся – на чердаках церковных”, — говорит он.

Не только на чердаках, но и в подвалах – именно там нашли и царские ворота иконостаса, частью которого был когда-то и этот образ. Воротам повезло не так как иконе – из-за влажности они очень испортились. Однако часть ворот уже удалось отреставрировать. После окончания работ и сами они, и эта икона будут храниться в музее. Здесь очень надеются, что удастся найти и другие части утраченного иконостаса.

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