В частном лагере Одесской области массово заболели дети: что известно

По факту отравления детей открыли уголовное производство.

В Одесской области массово заболели дети, которые приехали в лагерь в поселке Сергеевка. Там работали эпидемиологи, результаты эпидрасследования — чем именно отравились воспитанники — должны обнародовать сегодня, 7 июня.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

По данному факту открыли уголовное производство. И виновникам грозит наказание — от штрафа до лишения свободы до трех лет.

В частном лагере поселка Сергеевка заболели 26 детей в возрасте от шести до десяти лет. Шестерых из них пришлось госпитализировать в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больнице. Предварительно, у детей — сальмонеллез.

Точный диагноз обещают назвать сегодня.

Дети приехали в лагерь на спортивные соревнования. Первые больные появились на следующий день после заезда. Поэтому по одной из версий — дети отравились по дороге на отдых, в поезде. Однако, по другой, детям стало плохо уже после питания в столовой лагеря.

Новости Украины: в Одесской области ждут результатов, чем отравились дети в детском лагере

Напомним, в Мариуполе в развлекательном центре ребенок съел средство от грызунов, потому что думал, что это конфета. Ребенок не пострадал, однако его мама настаивает, чтобы администрация заведения убрала из ТРЦ яд.

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