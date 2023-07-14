В частной компании "Укрнефтебурение" "Укрнафта" поставила нового руководителя: юристы говорят – это незаконно

В частной компании "Укрнефтебурение" "Укрнафта" поставила своего руководителя. Он вместе с юристами пришел в столичный офис компании, чтобы принять дела. Но юристы компании "Укрнефтебурение" смену председателя правления называют незаконной: потому что происходит с нарушением процедуры. В Киевском апелляционном суде должно было состояться слушание обжалования ареста Печерским судом активов компании. Но прокурор на это заседание не явился.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В офис частной нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" пришел новый руководитель от "Укрнафты" – Олег Мальчик с юристами. Пришли для приема-передачи дел.

В начале июня Агентство по розыску и менеджменту активов передало "Укрнафте" компанию "Укрнефтебурение" в управление. Ведомости в государственном реестре изменили за день до визита. Вот диалог юристов двух сторон:

Я вам хочу заявить, что у вас сменился руководитель вашего работодателя. Сейчас председатель правления – это Мальчик.

Мои полномочия прекращены?

Ваши возможности?

Да.

Нет, конечно.

Так что я должен делать?

Выполнять распоряжение пана Мальчика.

Новый руководитель отказывается общаться со СМИ.

"Я не собирался это делать. Я пришел на рабочее место просто", – говорит он.

Юрист нового руководителя советует ему начать работу со изгнания съемочной группы ТСН:

"Олег Васильевич, а я вам могу предложить первое распоряжение – прекратить видеосъемку… О выходе на работу? Прекратить видеосъемку. Пожалуйста"

Юристы компании отмечают: смена председателя правления "Укрнефтебурения" – незаконная.

"Поскольку решение о назначении руководителя с учетом нового действующего законодательства об акционерных обществах предусматривает, что назначение руководителя может осуществляться исключительно наблюдательным советом", — говорит заместитель руководителя юридического департамента ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" Тарас Метенко.

В это же время в Апелляционном суде назначено рассмотрение жалобы от "Укрнефтебурения" на арест Печерским судом активов компании. Но сторона обвинения не приходит на заседание и присылает письмо. Поэтому заседание переносят на конец июля.

"В момент, когда должно было состояться заседание, в офисные помещения нашего обществе появились представители, которые представились уполномоченными руководителями нашего общества и потребовали допуск к документам. Таким образом мы видим целенаправленные действия по с одной стороны затягивания процесса, с другой стороны - завладение как можно быстрее предприятием на незаконных основаниях", - говорит заместитель руководителя юридического департамента ЧАО "Укрнефтебурение" Тарас Метенко.

Говорят — все происходящее вокруг компании негативно влияет на ее деятельность.

"Начиная от морального положения всех работников, невозможности ведения бизнес-дел с партнерами, поскольку партнеры боятся о том, что новое руководство не позволит выполнять действующему руководству контракты или действующие обязательства. Вопиющая ситуация, когда предприятия фактически пытаются просто остановить", — говорит заместитель руководителя юридического департамента ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" Тарас Метенко.

"Мы теряем соответствующий имидж на рынке. Мы считаем, что данные такие действия они направлены на уголовное преследование соответствующих компаний. Безосновательное", – говорит представительница акционеров "Арес системс ЛТД" и "Ариана Бизнес Лимитед" Юлия Ищенко.

Мы направили запрос в Офис генерального прокурора с вопросом, почему прокурор по делу не явился на судебное заседание. Там объясняют это кадровыми переменами.

"В связи с кадровыми изменениями в Офисе Генерального прокурора и переводом в другое структурное подразделение старшего группы прокуроров в вышеуказанном производстве был инициирован вопрос изменения группы прокуроров".

Первый заместитель топливного комитета Алексей Кучеренко отмечает – управление временной администрацией остановит производственный процесс в компании. А в перспективе эта история еще дорого обойдется государству.

"Потом законные владельцы отсудят рано или поздно, потому что здесь все незаконно", – говорит он.

Напомним, "Укрнефтебурение" оспаривают решение суда об аресте ее акций и передаче "Укрнафте".

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