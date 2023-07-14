В частной компании "Укрнефтебурение" "Укрнафта" поставила нового руководителя: юристы говорят – это незаконно

ТСН узнал подробности.
В частной компании "Укрнефтебурение" "Укрнафта" поставила своего руководителя. Он вместе с юристами пришел в столичный офис компании, чтобы принять дела. Но юристы компании "Укрнефтебурение" смену председателя правления называют незаконной: потому что происходит с нарушением процедуры. В Киевском апелляционном суде должно было состояться слушание обжалования ареста Печерским судом активов компании. Но прокурор на это заседание не явился.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В офис частной нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" пришел новый руководитель от "Укрнафты" – Олег Мальчик с юристами. Пришли для приема-передачи дел.
В начале июня Агентство по розыску и менеджменту активов передало "Укрнафте" компанию "Укрнефтебурение" в управление. Ведомости в государственном реестре изменили за день до визита. Вот диалог юристов двух сторон:
- Я вам хочу заявить, что у вас сменился руководитель вашего работодателя. Сейчас председатель правления – это Мальчик.
- Мои полномочия прекращены?
- Ваши возможности?
- Да.
- Нет, конечно.
- Так что я должен делать?
- Выполнять распоряжение пана Мальчика.
Новый руководитель отказывается общаться со СМИ.
"Я не собирался это делать. Я пришел на рабочее место просто", – говорит он.
Юрист нового руководителя советует ему начать работу со изгнания съемочной группы ТСН:
"Олег Васильевич, а я вам могу предложить первое распоряжение – прекратить видеосъемку… О выходе на работу? Прекратить видеосъемку. Пожалуйста"
Юристы компании отмечают: смена председателя правления "Укрнефтебурения" – незаконная.
"Поскольку решение о назначении руководителя с учетом нового действующего законодательства об акционерных обществах предусматривает, что назначение руководителя может осуществляться исключительно наблюдательным советом", — говорит заместитель руководителя юридического департамента ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" Тарас Метенко.
В это же время в Апелляционном суде назначено рассмотрение жалобы от "Укрнефтебурения" на арест Печерским судом активов компании. Но сторона обвинения не приходит на заседание и присылает письмо. Поэтому заседание переносят на конец июля.
"В момент, когда должно было состояться заседание, в офисные помещения нашего обществе появились представители, которые представились уполномоченными руководителями нашего общества и потребовали допуск к документам. Таким образом мы видим целенаправленные действия по с одной стороны затягивания процесса, с другой стороны - завладение как можно быстрее предприятием на незаконных основаниях", - говорит заместитель руководителя юридического департамента ЧАО "Укрнефтебурение" Тарас Метенко.
Говорят — все происходящее вокруг компании негативно влияет на ее деятельность.
"Начиная от морального положения всех работников, невозможности ведения бизнес-дел с партнерами, поскольку партнеры боятся о том, что новое руководство не позволит выполнять действующему руководству контракты или действующие обязательства. Вопиющая ситуация, когда предприятия фактически пытаются просто остановить", — говорит заместитель руководителя юридического департамента ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" Тарас Метенко.
"Мы теряем соответствующий имидж на рынке. Мы считаем, что данные такие действия они направлены на уголовное преследование соответствующих компаний. Безосновательное", – говорит представительница акционеров "Арес системс ЛТД" и "Ариана Бизнес Лимитед" Юлия Ищенко.
Мы направили запрос в Офис генерального прокурора с вопросом, почему прокурор по делу не явился на судебное заседание. Там объясняют это кадровыми переменами.
"В связи с кадровыми изменениями в Офисе Генерального прокурора и переводом в другое структурное подразделение старшего группы прокуроров в вышеуказанном производстве был инициирован вопрос изменения группы прокуроров".
Первый заместитель топливного комитета Алексей Кучеренко отмечает – управление временной администрацией остановит производственный процесс в компании. А в перспективе эта история еще дорого обойдется государству.
"Потом законные владельцы отсудят рано или поздно, потому что здесь все незаконно", – говорит он.
Напомним, "Укрнефтебурение" оспаривают решение суда об аресте ее акций и передаче "Укрнафте".
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